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Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı - Son Dakika
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Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı

Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı oylamaya katıldı. Bakçepınar, farklı kategorilerde yer alan fotoğrafları inceleyerek oylama yaptı.

Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı
05.01.2024 - 14:10,
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Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Bakçepınar, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

" Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Halil Fidan'ın "İçimdeki çocuk" karesine oy veren Bakçepınar, İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Toz duman" fotoğrafını seçti.

Bakçepınar, "Çevre-Yaşam"da Emin Sansar'ın "Atanın huzurunda", "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in " "Eksi'de operasyon", "Spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğraflarını oyladı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı - Son Dakika
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