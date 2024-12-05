Samsun Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 6 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Samsun Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 6 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Samsun Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 6 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonunda toplam 17 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltındaki 17 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edilirken, 4'ü serbest bırakıldı.

05.12.2024 10:41  Güncelleme: 10:43
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SAMSUN merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Samsun merkezli Giresun, Sinop, Kastamonu ve İstanbul'da eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu düzenledi. Operasyonda 16 şüpheli, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Baskını fark eden bazı şüphelilerin, cep telefonu ve SIM kartlarını başka binanın çatısına fırlattıkları da tespit edildi. Soruşturmanın devamında 1 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltındaki 17 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanan 6'sı, bugün adliyeye sevk edildi. 7 şüphelinin işlemleri sürerken, 4 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Operasyon, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Samsun, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 6 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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