Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, 12 yıllık zorunlu eğitimde 5+3 modelini önerdi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor.

Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, komisyonda yaptığı konuşmada, eğitim sisteminin milli ve manevi köklerden uzaklaştığını savunarak, "Ne yazık ki mevcut eğitim sistemi, Batıcı ve materyalist yaklaşımların, uluslararası projelerin tesiriyle milli ve manevi köklerimizden koparılmıştır. Gençlerimize sadece test çözmeyi, yarışmayı ve bireysel menfaati öncelemeyi öğreten bu seküler anlayış; diğergamlığı, merhameti, helal-haram bilincini ve vatan sevgisini arka plana itmiştir. 2 kere 2'nin dört ettiğini herkes bilir. Esas olan 2 helalin 4 haramdan büyük olduğunun anlatılmasıdır."

Eğitim sisteminin temeline "önce ahlak ve maneviyat" anlayışının yerleştirilmesi gerektiğini söyleyen Karaman, okul öncesinden itibaren ahlak ve karakter eğitiminin müfredatın omurgası yapılmasını, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin ise ilkokul 1'inci sınıftan itibaren branş öğretmenleri tarafından zorunlu verilmesini önerdi.

"12 YILLIK ZORUNLU EĞİTİM MODELİ İFLAS ETMİŞTİR"

MEB için 2027'de 2 trilyon 458,8 milyar liralık bütçe teklif edildiğini, bunun geçen yıla göre yüzde 26,5 artış anlamına geldiğini belirten Karaman, bütçenin büyüklüğünün tek başına başarı ölçüsü olamayacağını söyledi.

Karaman, "Bir çocuk okula aç gidiyorsa, ailesi servis parasını karşılayamıyorsa, okulunda öğretmen yoksa bütçenin büyüklüğü tek başına başarı ölçüsü olamaz. Biz bütçenin kağıt üzerindeki büyüklüğünü değil, okulun kapısından içeri girdiğinde çocuğumuza sağladığı imkanı sorgulamalıyız" ifadelerini kullandı.

Karaman, 2012 yılında yürürlüğe konulan 4+4+4 düzenlemesiyle getirilen 12 yıllık zorunlu eğitim modelinin iflas ettiğini; sistemin ekonomik, sosyal ve pedagojik sorunlara yol açtığını söyledi.

Eğitim süresinin uzamasına rağmen okul terkleri, sınav baskısı, mesleki yönlendirme eksikliği ve üniversite kontenjanlarındaki plansızlık gibi sorunların ortadan kalkmadığını belirten Karaman, gençlerin üretimden ve meslekten uzaklaştığını anlattı.

Karaman, "Okumaya istidadı olmayan, akademik kariyer hedeflemeyen milyonlarca gencimiz 18 yaşına kadar sıralarda hapsedilmektedir. Sanayimiz, zanaatımız ve tarımımız çırak ve kalifiye ara eleman bulamamaktadır" dedi.

"EĞİTİM KADEMELERİ 5+3 ESASINA GÖRE YENİDEN YAPILANDIRILMALI"

Eğitim politikalarının Türkiye'nin inanç, kültür, demografik yapı ve ekonomik ihtiyaçları esas alınarak oluşturulması gerektiğini belirten Karaman, nitelikli öğretmen, güçlü rehberlik, mesleki eğitim ve esnek öğrenme modellerinin öncelik kazanmasını; zorunlu ve karma eğitim uygulamalarının bilimsel, sosyolojik ve pedagojik açıdan yeniden ele alınması gerektiğini ifade etti.

Erken yaşta meslek edindirme çabalarının "çocuk işçiliği" olarak nitelendirilmesini eleştiren Karaman, gençlerin 20'li yaşlarında diploması olmasına rağmen mesleği olmayan işsizler arasına katıldığını savundu. İsteksiz öğrencilerin zorla okullarda tutulmasının liselerde disiplin krizlerine, motivasyon kaybına ve okul terklerine yol açtığını öne süren Karaman, "12 yıllık zorunlu eğitim dayatması derhal kaldırılmalıdır. Eğitim kademeleri 5+3 esasına göre yeniden yapılandırılmalıdır. İlkokul süresi yeniden 5 yıla çıkarılmalı, okuma yazma, temel dersler, ahlak ve temel becerilerin kazanıldığı zorunlu kademe olmalıdır" önerilerinde bulundu.

MHP'Lİ KARAKAYA, BAHÇELİ'NİN ÜNİVERSİTE SINAVININ KALDIRILMASI ÇAĞRISINI HATIRLATTI

MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin üniversiteye giriş sınavlarının kaldırılması önerisini hatırlattı.

Karakaya, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli yeni ve gerçekçi bir mutabakatla üniversiteye giriş sınavlarının kaldırılmasını gündeme getirdi. Çocuklarımızın bilgi ve yeteneklerini erken yaşta tanıyalım. Eğitim hayatları boyunca onlara rehberlik edelim ve önlerine yeteneklerine uygun yollar açalım" dedi.

Bu hedefin gerçekleştirilmesinde öğretmenlerin başat aktör olduğunu ifade eden Karakaya, öğretmenlerin ücretlerinin, özlük haklarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. Karakaya, öğretmenlerin ders hazırlığına ve mesleki gelişime daha fazla zaman ayırabilmelerine imkan sağlanmasını, kırsalda görev yapan öğretmenlerin barınma ve ulaşım ihtiyaçlarına da çözüm üretilmesini istedi.