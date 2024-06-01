Samsun'un Salıpazarı ilçesinde atıl halde bulunan ilkokul binası, gençlik ofisi olarak kullanılmaya başlandı.
Esatçiftliği Mahallesi'nde kullanılmayan eski ilkokul binası, mahalle muhtarı ve sakinlerinin yaptığı tadilattan sonra gençlerin hizmetine sunuldu.
Gençlik ofisinin açılışı, Kaymakam Salih Başara, Belediye Başkanı Refaettin Karaca ile köy sakinlerinin katılımıyla yapıldı.
Ofiste masa tenisi, bilardo, satranç, akıl ve zeka oyunları köşesi, basketbol ve voleybol sahası bulunuyor.
Ayrıca oluşturulan toplantı odasında mahalle sakinleri bir araya gelebilecek.
Son Dakika › Güncel › Samsun Salıpazarı'nda Atıl Durumdaki İlkokul Gençlik Ofisine Dönüştürüldü - Son Dakika
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