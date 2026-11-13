Samsun Salıpazarı\'nda bin metrekarelik yeni emniyet binasının temel kazısına başlandı

Samsun Salıpazarı'nda bin metrekarelik yeni emniyet binasının temel kazısına başlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Salıpazarı'nda yapılacak yeni İlçe Emniyet Amirliği hizmet binasının temel kazı çalışmalarına başlandı. Bereket Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda üç katlı ve bin metrekare kapalı alanlı inşa edilecek binanın 1 yılda tamamlanması planlanıyor.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yapılacak yeni İlçe Emniyet Amirliği hizmet binasının temel kazı çalışmalarına başlandı.
Bereket Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda inşa edilecek yeni emniyet hizmet binası, bin metrekare kapalı alana sahip olacak.
Üç katlı olarak projelendirilen yeni hizmet binası ile emniyet hizmetlerinin daha modern ve fiziki açıdan yeterli bir binada yürütülmesi amaçlanıyor.
Projenin 1 yılda tamamlanması planlanıyor.
Kaynak: AA
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