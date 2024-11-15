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Samsun Tanıtım Günleri Başkentte

Büyük Samsun Tanıtım Günleri'nde Bafra pidesi yarışması ve Türk bayrağı yürüyüşü yapıldı.

15.11.2024 19:47
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"Büyük Samsun Tanıtım Günleri" etkinliği başkentte başladı.

Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte, yöreye ait meşhur Bafra pidesinin yanı sıra çeşitli lezzetler satışa sunuldu.

Bafra pidesi yeme yarışmasında en çok pideyi yiyerek birinci olan İlhan Gökcin'e, 5 Bafra pidesi hediye edildi.

Alanda 1919 metre uzunluğunda Türk bayrağı açılarak yürüyüş yapıldı. Etkinlikler ve stantlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ankara Samsun Federasyonu (ASFED) Genel Başkanı Osman Yılmaz, hazırlık aşaması yaklaşık 3 ay süren etkinliği, Samsun'u başkentlilere tanıtmak için düzenlediklerini söyledi.

Tanıtım günlerinin 3 gün süreceğini belirten Yılmaz, "Samsun'umuzun kültürünü, tarihini, turizmini, tarımını ve sanayisini tanıtmak için ekibimle birlikte gerçekten güzel bir çalışma yaptık." dedi.

Kaynak: AA

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