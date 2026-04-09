Samsun Tanıtım Merkezi İlgi Görüyor - Son Dakika
Samsun Tanıtım Merkezi İlgi Görüyor

09.04.2026 15:47
Samsun Tanıtım Merkezi, kentin turizm potansiyelini artırmak için ziyaretçilere hizmet veriyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesince kentin turizm potansiyelini artırmak amacıyla hayata geçirilen Samsun Tanıtım Merkezi, açıldığı günden itibaren vatandaşlar ve turistlerden ilgi görüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstiklal Meydanı'nda hizmet veren merkezde ziyaretçilere Samsun'un tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri tanıtılırken, kentin öne çıkan destinasyonları, gastronomi değerleri ve alternatif turizm rotaları hakkında bilgi veriliyor.

Merkezde yer alan bilgilendirici broşürlerin yanı sıra dijital ekranlar aracılığıyla ziyaretçiler Samsun'u farklı dillerde keşfetme imkanı buluyor.

Merkezin yanında hizmet veren İstiklal Kafe'de ise vatandaşlar ve turistler, şehre özgü lezzetleri deneyimleme fırsatı yakalıyor. Ayrıca merkezde Büyükşehir Belediyesi Kenevir Atölyesine ait özgün ürünler de sergileniyor.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri haline gelen Samsun Tanıtım Merkezi, bilgilendirme işlevinin ötesinde kentin turizm vizyonunu yansıtan bir vitrin görevi üstleniyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun'un tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin farkında olarak hareket ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Odak Samsun' vizyonumuzun temelinde de bu görüş yer alıyor. Bu noktada ele aldığımız tüm projelerde şehrimizin sosyal yaşamını güçlendirmeyi, turizm noktalarını geliştirmeyi ve şehir kimliğimizi ön plana çıkarmayı önceliyoruz. İstiklal Meydanı'mız ve beraberindeki Astorya ile Samsun Tanıtım Merkezi bu görüşün en somut örnekleri. İstiklal Meydanı, şehrimizin tarihteki rolünü hatırlatan ve istiklalin başladığı şehir kimliğini yansıtan önemli bir proje. Astorya'da ise bir ilki gerçekleştirmiş olduk. Samsun Tanıtım Merkezi ise kentimizin turizm vizyonuna önemli katkılar sunmaya başladı. Amacımız, Samsun'u ulusal ve uluslararası alanda daha görünür kılmak ve turizmden aldığı payı her geçen gün artırmak. Samsun'a yakışan yeni meydanımız, tanıtım ofisimiz ve Astorya'mız bir kez daha şehrimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun Tanıtım Merkezi İlgi Görüyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Samsun Tanıtım Merkezi İlgi Görüyor - Son Dakika
