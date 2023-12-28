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Samsun'un Alaçam ilçesinde uyuşturucu bulundu - Son Dakika
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Samsun'un Alaçam ilçesinde uyuşturucu bulundu

Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, bir araçta esrar ve sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun\'un Alaçam ilçesinde uyuşturucu bulundu
28.12.2023 - 15:43,
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Samsun'un Alaçam ilçesinde bir araçta yapılan aramada uyuşturucu bulundu.

Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde güven ve huzur uygulaması gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Samsun- Sinop kara yolu Fatih Mahallesi'nde şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Ekiplerin araçta ve içinde bulunanların üzerinde yaptığı aramada, esrar ile sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Polis, olayla ilgili M.C. ile R.N.Ö'yü gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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