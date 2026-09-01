Samsun\'un Atakum ilçesinde husumetli olduğu kişiyi zorla aracına bindirip jiletle yaralayan şüpheli gözaltına alındı

SAMSUN'un Atakum ilçesinde husumetli olduğu Ö.S.'yi (25) zorla otomobile bindirip jiletle kolundan yaralayan E.E. (23) gözaltına alındı.

Olay, 31 Ağustos saat 22.00 sıralarında Yenimahalle Mahallesi Ali Gaffar Okan Caddesi'nde meydana geldi. E.E. otomobiliyle seyir halindeyken, husumetli olduğu Ö.S.'yi gördü. Otomobile bindirilen Ö.S. burada E.E. tarafından darbedildi. Yaşanan arbede sırasında E.E., Ö.S.'yi jiletle yaraladı. Otomobilden indirilen Ö.S., polis merkezine gidip, şikayette bulundu.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.