Samsun'un Atakum ilçesinde husumetli olduğu kişiyi zorla aracına bindirip jiletle yaralayan şüpheli gözaltına alındı
Samsun'un Atakum ilçesinde husumetli olduğu Ö.S.'yi (25) zorla otomobiline bindirerek darbeden ve jiletle kolundan yaralayan E.E. (23) polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay, 31 Ağustos saat 22.00 sıralarında Yenimahalle Mahallesi Ali Gaffar Okan Caddesi'nde meydana geldi. Otomobilden indirilen Ö.S., polis merkezine giderek şikayetçi oldu; şüpheli, başlatılan çalışma sonucu yakalandı.
SAMSUN'un Atakum ilçesinde husumetli olduğu Ö.S.'yi (25) zorla otomobile bindirip jiletle kolundan yaralayan E.E. (23) gözaltına alındı.
Olay, 31 Ağustos saat 22.00 sıralarında Yenimahalle Mahallesi Ali Gaffar Okan Caddesi'nde meydana geldi. E.E. otomobiliyle seyir halindeyken, husumetli olduğu Ö.S.'yi gördü. Otomobile bindirilen Ö.S. burada E.E. tarafından darbedildi. Yaşanan arbede sırasında E.E., Ö.S.'yi jiletle yaraladı. Otomobilden indirilen Ö.S., polis merkezine gidip, şikayette bulundu.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.
Kaynak: DHA
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