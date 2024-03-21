Samsun\'un coğrafi işaretli lezzeti Çarşamba kıvratması

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Samsun'un coğrafi işaret tescilli lezzeti "Çarşamba kıvratması", ramazan ve bayramların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

Çarşamba kıvratması, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odasının girişimiyle Türk Patent ve Marka Kurumunca 2021 yılında coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi.

Yoğurt, sıvı yağ, su, yumurta, karbonat ve buğday unuyla yoğrulan hamurun arasına yörede yetiştirilen fındık ve ceviz ile şekerin konulmasının ardından kendine özgü şekli verilerek odun ateşinde pişirilen Çarşamba kıvratması, özellikle ramazan ile bayramlarda ilgi görüyor.

Çarşamba kıvratması, yörede kadınlar tarafından imece usulüyle de yapılarak iftar ve bayramlarda tüketiliyor.

Çarşamba ilçesinde 1930 yılından bu yana unlu mamuller üreten işletmenin yöneticisi Orkun Akın, AA muhabirine, Çarşamba kıvratmasının ilçede geleneksel olarak yıllardır yapıldığını söyledi.

Çarşamba kıvratmasının şerbetsiz olmasından dolayı diğer tatlılardan ayrıldığını belirten Akın, "Üçüncü kuşak olarak Çarşamba kıvratmasını yapıyoruz. Anneannelerimizin, babaannelerimizin geleneksel olarak yaptıkları bir tatlı. Kuru baklava tarzı bir lezzet. Bu lezzeti Türkiye'ye tanıtmaya çalışıyoruz." dedi.

Çarşamba kıvratmasının şerbetsiz olmasından dolayı bayatlamadığını ve uzun süre saklanabildiğini vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"İçinde ceviz, fındık, köy tereyağı ve köy yumurtası var. El açması hamurumuz var. Ceviz, fındık ve şeker ekleyerek yapılıyor. Şerbetli baklavadan ayrılan en büyük özelliğimiz, çok hafif ve kuru olması. Şerbetli tatlılara göre şeker oranı az olduğu için çok tercih edilen, sevilen bir tatlı türü. Bayram önceleri çok fazla talep geliyor yurt içi ve dışından."

Kullandıkları ceviz, fındık, tereyağı ve yumurtayı Çarşamba'da üretim yapan çiftçilerden temin ettiklerini anlatan Akın, "Yurt dışında daha çok Almanya'ya gönderiyoruz. Gurbetçilerimiz özellikle kilo kilo alıyor." ifadesini kullandı.

Kıvratma ustası Ercan Özenç ise tatlının yörede "kocakarı gerdanı" olarak da bilindiğine işaret ederek, "Köydeki anneannelerimiz de bunları yapıyor. Bunun en büyük özelliği, odun ateşinde pişmesi. Çok değer verdiğimiz bir lezzet. 40 ila 45 dakika odun ateşinde fırında kalıyor. Sonra kuru olarak müşterilerimize servis ediyoruz." diye konuştu.

Hollanda'daki yakınlarına göndermek üzere Çarşamba kıvratması alan Hamit Taş da yöresel lezzeti severek tükettiklerini dile getirdi.