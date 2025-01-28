Samsun'un Dolgu Alanları 4 Milyon Metrekare Genişledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samsun'un Dolgu Alanları 4 Milyon Metrekare Genişledi

Samsun\'un Dolgu Alanları 4 Milyon Metrekare Genişledi

Samsun'da 72 yılda deniz dolgu çalışmalarıyla 4 milyon metrekare alan kazanıldı.

28.01.2025 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da 1953 yılında başlayan ve 72 yıldır devam eden deniz dolgu çalışmaları sonucunda kentin kara alanları 4 bin dönüm (4 milyon metrekare) genişledi.

Samsun'da denize yapılan ilk dolgu, 200 dönüm alan üzerine liman yapılması için 1953 yılında gerçekleştirildi.

Sonraki yıllarda devam eden ve sahil şeridi boyunca 72 yıldır süren dolgu çalışmaları sonucunda Samsun'un kara alanları, 4 milyon metrekare arttı.

Bugün kentteki dolgu alanlarında Valilik, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlüğü, Atatürk Kültür Merkezi, Serbest Bölge, Toprak Mahsulleri Ofisi, Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü, İlkadım Atletizm Stadı, Anakent Sosyal Tesisleri, Samsun Limanı gibi kamu kurumlarının binaları yer alıyor.

Ayrıca Yabancılar Çarşısı, Sevgi Parkı, Batı Park, Doğu Park, Samsunspor Tesisi, Amazon Adası, Sheraton Grand Samsun Hotel, Tenis Kulübü, Bandırma Müze Milli Mücadele Parkı ve Açık Hava Müzesi, Tütün İskelesi, Samsun Golf Kulübü gibi tesisler de dolgu alanında bulunuyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, yeni planlanan 17 bin metrekarelik dolgu sahasına da Çocuk Köyü yapılmasını planlıyor.

Kentin doğusunda bulunan ve dolgu çalışmaları devam eden alanda ise 2. Serbest Bölge Projesi hayata geçirilecek.

Yeni serbest bölgenin birinci kısmı 556 bin 515 metrekare, ikinci kısmı ise 622 bin 785 metrekareden oluşacak.

Dolgu alanlarına yapılan parklar, önemli yaşam alanını oluşturuyor

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AA muhabirine, Samsun'da 1990'lı yıllardan sonra dolgu sahalarının yapımının arttığını söyledi.

Özellikle 1994'ten itibaren dolgu çalışmalarının hızla ilerlediğine işaret eden Doğan, "1999 yılından itibaren Doğu Park ve Batı Park olarak Samsun'da yaşam alanı oluşmuş durumda. Karadeniz'de dağların kıyıya paralel şekilde yer alması, düz alan oluşmasını engelliyor. Bu şekilde deniz içerisinde dolgu alanları oluşmuş. Sonrasında da buralar peyzaj alanları haline gelerek önemli bir rekreasyon alanı oluşmuş durumda." dedi.

Doğan, dolgu alanının üzerine yapılan Doğu Park ve Batı Park'ın insanların gün içinde vakit geçirdiği önemli bir yaşam alanı haline geldiğini vurgulayarak, "Aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışını simgeleyen hem Bandırma Vapuru hem Kurtuluş Yolu hem de Kurtuluş İskelesi (Tütün İskelesi) dolgu alanı içerisinde yer alıyor. Bu haliyle Samsun, sahiliyle, dolgu alanlarıyla yeşil alanı da beraberinde getirmiş oldu." diye konuştu.

Samsun, Karadeniz Bölgesi'nde dolgu çalışmalarına ilk başlayan şehir

Dolgu alanlarını insanların ihtiyacına göre yeniden planladıklarına dikkati çeken Doğan, şunları kaydetti:

"Şimdi Çocuk Köyü projemiz var. Yine dolgu alanı üzerine inşa edeceğiz. Dolgu planlarını yapıyoruz. Yine yeni dolgu sahamızda Samsun'a ikinci serbest bölge kazandırmak amacıyla çalışmamız devam ediyor. Karadeniz Bölgesi'nde dolgu çalışmalarına ilk başlayan şehir, Samsun. Samsun, metrekare olarak da alanı, dolgu sahalarıyla büyümüş durumda. Dolgu sahaları insanların nefes aldığı, sabahları insanlar koşarken, çocuklar oynarken, piknik yaparken, gün içinde eğlenirken 24 saat canlı bir yaşam alanı sunmuş durumda. Önemli bir hizmet. Biz de devam ettiriyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, samsun, Çevre, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'un Dolgu Alanları 4 Milyon Metrekare Genişledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
14:43 Özel’den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia
14:18 Otel yangınında tutuklanan genel müdür Emir Aras’ın ifadesi ortaya çıktı Otel yangınında tutuklanan genel müdür Emir Aras'ın ifadesi ortaya çıktı
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
12:22 Meteoroloji uzmanından İstanbul’un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
23:10 Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim’in galibiyet sevinci olay oldu Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu
23:04 Menajer Ayşe Barım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Menajer Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
22:48 Aboubakar’dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler
22:42 Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra’da emlakçı oldu Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu
22:22 Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü
22:13 Kasımpaşa, Hatayspor’u 5-4 yendi Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 yendi
22:05 Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber
21:57 Ümit Özdağ’dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki Ümit Özdağ'dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 17:04:27. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'un Dolgu Alanları 4 Milyon Metrekare Genişledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.