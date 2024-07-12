Samsun'un Ladik ilçesinde hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi - Son Dakika
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Samsun'un Ladik ilçesinde hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi

Samsun'un Ladik ilçesinde başka illere tayini çıkan Ladik Başsavcısı Serkan Erol ile hakimler Bedrettin Şişik ve Elvan Akça Çelebi için veda programı düzenlendi. Programda Cumhuriyet Savcısı Ömer Buğra tarafından plaket verildi. Erol'un Rize'nin Çayeli ilçesine, Şişik'in Çarşamba ilçesine, Çelebi'nin ise Safranbolu'ya atandığı öğrenildi.

12.07.2024 20:31
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Samsun'un Ladik ilçesinde başka illere tayini çıkan hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi.

Tayinleri çıkan Ladik Başsavcısı Serkan Erol ile hakimler Bedrettin Şişik ile Elvan Akça Çelebi için Ambarhan Restoran'da veda programı gerçekleştirildi.

Programda Cumhuriyet Savcısı Ömer Buğra, Erol, Şişik ve Çelebi'ye plaket verdi.

Erol'un Rize'nin Çayeli ilçesine, Şişik'in Çarşamba ilçesine, Çelebi'nin ise Safranbolu'ya atandığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'un Ladik ilçesinde hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi - Son Dakika

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