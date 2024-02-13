Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde üretilen yöresel ürünler EMlTT Fuarı'nda tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde üretilen yöresel ürünler EMlTT Fuarı'nda tanıtıldı

Samsun\'un 19 Mayıs ilçesinde üretilen yöresel ürünler EMlTT Fuarı\'nda tanıtıldı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde üretilen yöresel ürünler, 27. Doğu Akdeniz Ülkeleri Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMlTT) tanıtıldı. İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuar, 19 Mayıs Kaymakamlığı, 19 Mayıs Belediyesi ve Ondokuzmayıs Yerel Eylem Grubu Derneği iş birliğiyle gerçekleştirildi. Samsun Valiliği tarafından oluşturulan Gastronomi Stantı'nda salep ve Engiz Kadın Kooperatifi tarafından üretilen yöresel ürünlerin tanıtımı yapıldı.

13.02.2024 15:19  Güncelleme: 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde üretilen yöresel ürünlerin, 27. Doğu Akdeniz Ülkeleri Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMlTT) Fuarı'nda tanıtımının yapıldığı bildirildi.

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 6-9 Şubat tarihlerinde düzenlenen fuarda 19 Mayıs Kaymakamlığı, 19 Mayıs Belediyesi ve Ondokuzmayıs Yerel Eylem Grubu Derneği iş birliğiyle tanıtım faaliyetleri gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Samsun Valiliği tarafından oluşturulan Gastronomi Stantı'nda salep ile Engiz Kadın Kooperatifi tarafından üretilen ve ürütilen yöresel ürünlerin tanıtımını yapıldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Samsun Valiliği, Doğu Akdeniz, İstanbul, Samsun, Gastronomi, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde üretilen yöresel ürünler EMlTT Fuarı'nda tanıtıldı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 16:17:15. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde üretilen yöresel ürünler EMlTT Fuarı'nda tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement