Samsun Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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Samsun Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni

02.07.2025 19:28
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Samsun Üniversitesi'nde 459 öğrenci mezun oldu, Rektör Aydın'dan toplumsal barış vurgusu yapıldı.

Samsun Üniversitesi'nin 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Samsun Üniversitesi'nden 7. yılında 5 fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokuluna bağlı 29 bölüm ve programdan 459 öğrenci mezun oldu.

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Doğu Park Amfi Tiyatro'daki törende yaptığı konuşmaya, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiyi kınayarak başladı.

İnançlara saygının sadece bireysel bir erdem değil, aynı zamanda birlikte huzur içinde yaşayabilmenin ve toplumsal barışı korumanın temelini oluşturduğunu vurgulayan Aydın, "Düşünce özgürlüğü başkalarının inançlarına hakaret etmeyi içermez, tam tersine bu özgürlük başkalarının kutsallarına saygı duyulduğunda anlam kazanır. Mezunlarımızın yalnızca bilgiyle değil, aynı zamanda ahlak, saygı ve sorumluluk duygusuyla geleceğe yürüyeceklerine yürekten inanıyorum." dedi.

Üniversitenin öğrencilere sadece meslek öğretmediğini, aynı zamanda hayal kurmayı ve hayallerin arkasından yürümeyi de öğrettiğini anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Bu an bir bitiş değil, yepyeni bir başlangıçtır. Yalnızca başarı için değil, iyilik, adalet, insanlık ve barış için çalışın. Gittiğiniz her yerde Samsun Üniversitesi'nin değerlerini yaşatın. Bu üniversite sizinle büyüdü, sizinle güçlendi, sizinle yarınlara taşınacak. Hayat sadece ders kitaplarından ibaret değildir. Asıl sınav şimdi başlıyor. Hayat bir yolculuktur ve bu yolculukta karşınıza çeşitli engeller çıkacaktır. Önemli olan bu engelleri nasıl aştığınızdır. Hayallerinizin peşinden gidin ve asla pes etmeyin. Çünkü insan kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilir."

Törende üniversitenin akademik yıl birincisi Yemenli Malak Gibreel Sadeq Suleiman Al-Aghbary de mezunlar adına konuşma yaptı.

Daha sonra öğrenciler keplerini havaya atarak mezuniyetlerini kutladı.

Programa Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni - Son Dakika

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