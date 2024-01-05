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Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, AA'nın 2023 Yılının Kareleri oylamasına katıldı - Son Dakika
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Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, AA'nın 2023 Yılının Kareleri oylamasına katıldı

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023 yılında servis ettiği fotoğraflar arasında öne çıkan kareleri oyladı. Aydın, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyerek seçim yaptı ve çalışanları tebrik etti.

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, AA\'nın 2023 Yılının Kareleri oylamasına katıldı
05.01.2024 - 12:21,  Güncelleme: 12:26
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Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Anadolu Ajansının (AA) 2023 yılında servis ettiği fotoğraflar arasında öne çıkan kareleri oyladı.

Aydın, "Yılın Kareleri 2023" oylamasında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre-Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde oylamaya sunulan seçkiden Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda, "Spor" kategorisinde Sergei Gapon'un "Sahada isyan" fotoğrafını oylayan Aydın, "Deprem: Umut" kategorisinde Mustafa Seven'in "Şükür", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Montaser Alsawaf'ın "Masumiyet" adlı fotoğraflarını seçti.

Aydın, fotoğrafların her birinin çok başarılı olduğunu dile getirerek, Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik etti.

Kaynak: AA
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