Samsun Valisi Tavlı'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
Samsun Valisi Tavlı'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

22.04.2026 14:30
Samsun Valisi Orhan Tavlı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tavlı, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının milli iradenin en güçlü göstergesi olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 19 Mayıs 1919'da Samsun'da ilk adımı atılan Milli Mücadele'nin en zor dönemlerinde 23 Nisan 1920'de Ankara'da dualarla açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aziz milletin yolunu aydınlattığını vurgulayan Tavlı, İstiklal Harbi'ni başarıyla yürüten Gazi Meclisin, ülkeyi işgalden ve milleti esaretten kurtardığına işaret etti.

Vali Tavlı, Meclis'in 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilanıyla birlikte Milli Mücadele'yi zafere ulaştırdığını, TBMM'nin açılışının aynı zamanda milli iradenin üstünde hiçbir güç tanınmayacağının göstergesi olduğunu vurguladı.

Samsun'un bağımsızlık mücadelesindeki destansı rolünün ve Samsun Mavnacılar Loncası'nın Milli Mücadele'de sergilediği kahramanlıkların 11 Şubat 1924'te İstiklal Madalyası ile taçlandırıldığını hatırlatan Tavlı, Gazi Meclisin milli iradenin, milli egemenliğin, demokrasinin ve bağımsızlığın yıkılmaz tecelligahı olmaya devam edeceğini kaydetti.

Tavlı, 23 Nisan'ın çocuklara armağan edilmesinin, geleceğe verilen değerin önemli bir göstergesi olduğuna işaret ederek "Bu önemli günün Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından medarıiftiharımız olan çocuklarımıza hediye edilmesi aynı zamanda gözümüzün nuru evlatlarımıza ve geleceğimize verilen değerin önemli bir tezahürüdür." ifadelerine yer verdi.

Çocuklara daha güçlü, müreffeh ve büyük bir Türkiye bırakmak için tüm imkanların seferber edildiğini aktaran Tavlı, çocukların da azim, inanç ve başarılarıyla ülkeyi daha ileriye taşıyacağına inandıklarına işaret etti.

Tavlı, mesajında, şunları kaydetti:

"Aynı şekilde kıymetli evlatlarımızın da azim, inanç ve başarılarıyla aziz milletimizi ve ülkemizi çok daha ilerilere taşıyacaklarına, eğitim, bilim, sanat, sanayi, teknoloji, ticaret ve spor başta olmak üzere tüm alanlarda başarıdan başarıya koşacaklarına, Türkiye Yüzyılı'nın inşasındaki gayretleriyle hepimiz için birer kıvanç kaynağı olacaklarına canıgönülden inanıyoruz."

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Tavlı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Meclisin kıymetli mensuplarını, şehitleri, gazileri, İstiklal Madalyalı Samsun Mavnacılar Loncası'nın kahraman evlatlarını ve Samsunlu Milli Mücadele kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla andığını belirtti.

Kaynak: AA

Bakmayın 46 yaşında olduğuna Ronaldinho tek hareketiyle Brezilyalı fenomeni madara etti Bakmayın 46 yaşında olduğuna! Ronaldinho tek hareketiyle Brezilyalı fenomeni madara etti
İstanbul Havalimanı’nda yer hizmetleri aracıyla kokain kolilerinin sevkiyatı kamerada İstanbul Havalimanı’nda yer hizmetleri aracıyla kokain kolilerinin sevkiyatı kamerada
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel’e tutuklama talebi Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'e tutuklama talebi
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı
Kartlı ödemelerin tutarı yüzde 49 arttı Kartlı ödemelerin tutarı yüzde 49 arttı
Galatasaray maçına yetişecek mi Asensio ile ilgili yeni gelişme Galatasaray maçına yetişecek mi? Asensio ile ilgili yeni gelişme

14:25
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
14:08
İbrahim Tatlıses’ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
14:00
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
13:58
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır İşte son anketin sonuçları
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır? İşte son anketin sonuçları
13:04
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
12:33
İran’la savaş pahalıya patladı ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
İran'la savaş pahalıya patladı! ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
