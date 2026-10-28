Samsun ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yılı kutlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Samsun ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yılı kutlanıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun ve çevre illerde Cumhuriyet\'in 103. yılı kutlanıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun, Çorum, Tokat, Çankırı, Sinop, Kastamonu ve Amasya'da Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında törenler düzenlendi.

Samsun, Çorum, Tokat, Çankırı, Sinop, Kastamonu ve Amasya'da Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında törenler düzenlendi.

Samsun'da kutlama programı, Onur Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Samsun Valisi Orhan Tavlı, katılımcılara hitap etti.

Tavlı, Milli Mücadele'nin Cumhuriyet'in ilk adımlarının atıldığı istiklal şehri Samsun'dan başlayarak 30 Ağustos 1922'de büyük bir zaferle taçlandığını söyledi.

Cumhuriyet'in Türk milletinin en değerli mirası olduğunu dile getiren Tavlı, "Cumhuriyetimizin ikinci asrında Türkiye Yüzyılı vizyonu ve terörsüz Türkiye'nin getirdiği huzurun bereketiyle tarım, ticaret, sanayi, teknoloji, lojistik, sağlık, eğitim, spor ve turizm başta olmak üzere her alanda çok daha müreffeh bir Türkiye Cumhuriyeti hedefine ulaşmak için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Çorum

Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Garnizon Komutanı Albay Ethem Nevzat Aksoy, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çelenk töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törene CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, İl Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz ile siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tokat

Tokat Valisi Abdullah Köklü, Tokat 48. Piyade Er Eğitim Alay Komutanı Piyade Albay Yaşar Yılmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Birol, İl Emniyet Müdürü Kenan Şengül, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ile siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Çankırı

Çankırı'da, Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

Anıt Alanı'nda düzenlenen törende Vali Hüseyin Çakırtaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mesut Koçak ve Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Anıt Alanı'ndaki programın ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Çankırı Müzesi'nde düzenlenen "Kurtuluş Savaşımız" konulu fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışın ardından katılımcılar sergiyi gezerek fotoğrafları inceledi.

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Sefa Maraşlı, Baro Başkanı Gamze Yaşar, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Sinop

Sinop'ta Hükümet Konağı Meydanı'ndaki törende Vali Mustafa Özarslan, Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve Garnizon Komutanı Albay Ayhan Aytaç tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene Yeni Parti Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, siyasi parti temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.

Kastamonu

Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Vali Meftun Dallı, Belediye Başkanı Hasan Baltacı ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Ahmet Erşen, Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhuriyet'in 103. Yılı Fotoğraf Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Programa kurum ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Amasya

Amasya'da Cumhuriyet'in 103'üncü yılı kutlamaları, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Yavuz Selim Meydanı'nda gerçekleştirilen törene Vali Önder Bakan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu ve Belediye Başkanı Turgay Sevindi ile vatandaşlar katıldı.

Törende Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kaynak: AA
KastamonuÇankırıAmasyaSamsunGüncelSinopTokatÇorumSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yatak görüntülerini kim kayda aldı Sarıgül’ün korumasının ifadesinden bomba detaylar Yatak görüntülerini kim kayda aldı? Sarıgül'ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
Görüntü başkent Ankara’dan Videoyu izleyen herkes bakanlığı etiketliyor Görüntü başkent Ankara'dan! Videoyu izleyen herkes bakanlığı etiketliyor
Atatürk ve Türk bayrağına hakaret eden öğretmen tutuklandı Atatürk ve Türk bayrağına hakaret eden öğretmen tutuklandı
Yeni Parti’den Mustafa Sarıgül açıklaması: Bizimle bir ilişkisi kalmadı Yeni Parti'den Mustafa Sarıgül açıklaması: Bizimle bir ilişkisi kalmadı
Ankara’da bir dönem sona eriyor İş makineleri harekete geçti Ankara'da bir dönem sona eriyor! İş makineleri harekete geçti
İsrail’de sandıklar açıldı, Trump devreye girdi İsrail'de sandıklar açıldı, Trump devreye girdi
16:01
Yarım milyon izlenen Uzak Şehir fragmanında skandal hata Silmek zorunda kaldılar
Yarım milyon izlenen Uzak Şehir fragmanında skandal hata! Silmek zorunda kaldılar
15:59
İspanya’da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64’e yükseldi
İspanya'da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64'e yükseldi
15:52
Türkiye’nin tatil cenneti felaketi yaşıyor Görüntüler endişe verici
Türkiye'nin tatil cenneti felaketi yaşıyor! Görüntüler endişe verici
15:25
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül’e bir şok daha
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül'e bir şok daha
15:23
İsrail’de seçim sürprizi Netanyahu dalga geçtiği partiye muhtaç oldu
İsrail'de seçim sürprizi! Netanyahu dalga geçtiği partiye muhtaç oldu
15:15
Arda Güler’in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o...
Arda Güler'in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 16:06:42. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yılı kutlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android