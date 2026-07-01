Samsun ve Sinop\'ta Kabotaj Bayramı Kutlandı

Samsun ve Sinop'ta 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Samsun Bölge Liman Başkanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesi Samsunum 1 Gemisi'nde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Samsunum 1 Gemisi ile Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı, Samsun Bölge Liman Başkanlığı, Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ve Samsun Gümrükler Muhafaza Müdürlüğüne ait tekneler ve balıkçı tekneleri denize açıldı.

Samsun Bölge Liman Başkan Vekili Ahmet Turgay Okur, gazetecilere, Kabotaj Kanunu'nun 1926'da kabul edildiğini, kanunla Türkiye kara sularındaki yolcu ve yük taşımacılığı ile deniz ticaretinin Türk vatandaşlarına verildiğini söyledi.

Kabotajın kapitülasyonların kaldırılması sürecinin önemli kazanımlarından biri olduğunu vurgulayan Okur, etkinliğin de denizcilik camiasını bir araya getirdiğini dile getirdi.

Okur, "Deniz polisi, Sahil Güvenlik, balıkçılarımız, kıyı emniyeti ve denizden ekmek yiyen, denize hizmet eden tüm katılımcılar hep birlikte sahadaydı." dedi.

Programa Vali Yardımcısı Abdulkadir Demir, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş ile davetliler katıldı.

Programın sonunda Müftü Yardımcısı Hacı Kahraman tarafından yapılan duanın ardından protokol üyeleri denize çelenk bıraktı.

Sinop

Sinop'ta, İskele Meydanı'nda düzenlenen törende Sinop Liman Başkanı Murat Sapmaz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından Vali Mustafa Özarslan başkanlığındaki katılımcılar, tekneyle denize açılarak deniz şehitleri anısına suya çelenk bıraktı ve dua etti.

Programa Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil katıldı.