Samsun ve Tokat'taki üniversitelerde İŞKUR Gençlik Programı protokolü imzalandı - Son Dakika
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Samsun ve Tokat'taki üniversitelerde İŞKUR Gençlik Programı protokolü imzalandı

Samsun ve Tokat\'taki üniversitelerde İŞKUR Gençlik Programı protokolü imzalandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Samsun Üniversitesi (SAMÜ) ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ile İŞKUR il müdürlükleri arasında, "İŞKUR Gençlik Programı" protokolü imzalandı.

07.02.2025 18:17
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Samsun Üniversitesi (SAMÜ) ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ile İŞKUR il müdürlükleri arasında, "İŞKUR Gençlik Programı" protokolü imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve öğrencilerin eğitim dönemlerinde iş deneyimi kazanmalarını sağlayarak mezuniyet sonrası iş bulma süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlayan "İŞKUR Gençlik Programı" kapsamında, OMÜ'de tören düzenlendi.

OMÜ Rektörlük binasında yapılan törende, Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın ile İŞKUR İl Müdürü Gökhan Dürümlü, "İŞKUR Gençlik Programı" protokolüne imza attı.

SAMÜ Rektörlüğü Şehir Ofisi'nde düzenlenen törende de Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın ile Gökhan Dürümlü, söz konusu protokolü imzaladı.

TOGÜ Rektörlüğünde de "İŞKUR Gençlik Programı" protokolünün imzalanması amacıyla tören gerçekleştirildi.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a öncülük ve destekleri için teşekkür ederek "Öğrenciler program kapsamında azami 10 ay, fiili olarak 140 gün çalışma imkanına kavuşacak. Çalışma günlerini sınav ve ders saatlerine göre ayarlayabilecekler. Üniversite olarak gençlerin kariyer gelişimini destekleyecek her türlü projeye açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum." dedi.

İŞKUR İl Müdürü Bekir Fındık da programın gençlerin erken yaşta iş deneyimi kazanarak mezuniyet sonrası iş hayatına daha hazır hale gelmelerini sağlayacağını vurguladı.

Konuşmaların ardından Yılmaz ile Fındık, protokole imza attı.

İŞKUR Gençlik Program başvuruları, İŞKUR Gençlik Platformu veya İŞKUR Mobil Uygulaması üzerinden alınacak.

Proje hakkında hakkında detaylı bilgiye, "genclik.iskur.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun ve Tokat'taki üniversitelerde İŞKUR Gençlik Programı protokolü imzalandı - Son Dakika

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