Samsun'da haciz mağduru 68 yaşındaki adamı polis ikna etti - Son Dakika
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Samsun'da haciz mağduru 68 yaşındaki adamı polis ikna etti

Samsun\'da haciz mağduru 68 yaşındaki adamı polis ikna etti
18.06.2026 19:01  Güncelleme: 19:02
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Samsun'da ailevi bir borç nedeniyle hesabındaki paraya haciz uygulanan 68 yaşındaki A.A., elindeki bıçakla kendine zarar vermek istedi. Polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu ikna edilerek kontrol altına alınan A.A., sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı ve durumunun iyi olduğu bildirildi.

SAMSUN'da, ailevi bir borç nedeniyle hesabındaki paraya haciz uygulandığını öğrenen A.A. (68), elindeki kesici aletle kendisine zarar vereceğini söyledi. Polis ekiplerinin çabalarıyla ikna edilen A.A., güvenli şekilde muhafaza altına alındı.

Olay, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Engin Sokak'ta meydana geldi. Elinde bıçak bulunan A.A., çevresindekilere bağırarak kendisine zara vereceğini söyleyince, adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, A.A. ile iletişim kurarak ikna çalışması başlattı. A.A.'nın, yaşadığı durumu ve tepkisini anlatan yazılarla dolu bir pankart hazırlayarak bunu üzerine astığı görüldü. Yapılan görüşmelerin ardından A.A., herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan ikna edilerek kontrol altına alındı. Olay yerine gelen ambulansla kontrol amaçlı hastaneye götürülen A.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

A.A.'nın polis ekipleriyle yaptığı görüşmede, ailevi bir borç nedeniyle hesabındaki paraya haciz uygulandığını ve yaşadığı mağduriyet hissiyle bu davranışı sergilediğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

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