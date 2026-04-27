Samsung Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Wide ve Flip 8'in Maket Görüntüleri Sızdırıldı

Samsung'un merakla beklenen yeni katlanabilir telefon serisinin maket görselleri sızdırıldı. Güvenilir kaynak Sonny Dickson tarafından paylaşılan görsellerde Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Flip 8 ve seriye yeni eklenen Galaxy Z Fold 8 Wide modelleri yer alıyor. Özellikle Wide modeli, daha geniş ekranı ve 4:3 en-boy oranıyla dikkat çekiyor. Cihazların arka panelinde manyetik kablosuz şarj desteğine işaret eden dairesel işaretler bulunuyor. Samsung'un menteşe boşluğunu azaltma ve çerçeve inceliğini artırma çalışmaları da prototiplerde görülüyor.