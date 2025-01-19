Samsunspor'dan Trafik Kazalarına Dur De Kampanyası

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Samsun'da 20 Ocak 1989 yılında Malatyaspor deplasmanına giden Samsunspor kafilesini taşıyan otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının 36. yıl dönümü öncesinde futbolcular, video klip çekerek "Trafik Kazalarına Dur De" kampanyasına katıldı.

Samsunsporlu futbolcular Zeki Yavru, Celil Yüksel, Soner Aydoğdu, Yunus Emre Çift ve Haluk Mustafa Tan, Trafikte Haklarım Derneği öncülüğünde başlatılan "Trafik Kazalarına Dur De" kampanyasına video klip çekerek destek verdi.

Klipte tecrübeli oyuncu Soner Aydoğdu, trafik kurallarına uyarak, bu kazaların yol açtığı can kayıplarının, yaralanmaların ve yaşanan acıların çoğunun önlenebileceğini dile getirdi.

Orta saha oyuncusu Celil Yüksel de trafik kazalarının yüzde 97'sinin insan kaynaklı olduğuna işaret ederek, bu kazaların yüzde 88,9'unun sürücülerin kusurlarından kaynaklandığını vurguladı.

Takım kaptanı Zeki Yavru ise trafikte sürücü, yolcu ve yaya olarak herkesin hep birlikte aynı takımda olduklarını kaydetti.

Genç oyuncular Haluk Mustafa Tan ve Yunus Emre Çift de trafik kazalarına dikkati çekti.

Trafikte Haklarım Derneği Başkanı Yasemin Usta, yaptığı açıklamada, trafik kazalarında son 10 yılda 60 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Üç milyon kişinin de son 10 yılda trafik kazalarında yaralandığına dikkati çeken Usta, şöyle devam etti:

"Yaralananların ne kadarının kalıcı sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği veya engelli olarak yaşamını sürdürdüğü ise bilinmiyor. 2023 yılı istatistikleri daha da endişe verici. Ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısı bir önceki yıla göre yüzde 19,2 artarken, toplam can kaybı yüzde 25,2, yaralı sayısı ise yüzde 21,5 oranında arttı. Bu artış, trafikte güvenlik önlemlerinin ve kurallara uymanın kritik önemini bir kez daha ortaya koyuyor."

Usta, Türkiye'deki ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına sebep olan kusurların yaklaşık yüzde 97'sinin insan hatasından kaynaklandığını aktararak, "Bu, kazaların büyük ölçüde önlenebilir olduğunu gösteriyor. Trafik kurallarına uyarak, bu kazaların ve sonrasında yaşanan acıların büyük bir kısmını engelleyebiliriz. Samsunspor'un trafik güvenliği konusunda farkındalık yaratmaya yönelik desteği, toplumu bilinçlendirmek adına çok değerli." ifadelerini kullandı.