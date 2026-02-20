Samsunspor, Shkendija'yı 1-0 yendi

(İSTANBUL) - Samsunspor, UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında Shkendija'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında Shkendija ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Kuzey Makedonya'daki mücadeleyi Samsunspor 1-0 kazandı.
Temsilcimizde Cherif Ndiaye, 6. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. İlk yarıdan gol sesi çıkmadı.
Samsunspor'a galibiyeti getiren golü 77. dakikada Marius Mouandilmadji kaydetti.
Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselen takımı belirleyecek olan rövanş maçı 26 Şubat'ta Samsun'da oynanacak.
