 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsunspor, Sivasspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi

Samsunspor, Sivasspor'u 2-0 mağlup etti

Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor, sahasında konuk ettiği Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, iyi bir oyunla istedikleri skoru aldıklarını belirtirken, Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise Samsunspor'u galibiyeti dolayısıyla tebrik etti.

14.01.2024 - 18:57,  Güncelleme: 18:59
Abone Ol

Sivasspor maçının ardından

Gökhan İÇKİLLİ ? Ersin DEMİRSAMSUN, (DHA)- Süper Lig'in 20'nci haftasında Samsunspor, sahasında konuk ettiği Sivasspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol ve Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun açıklamalarda bulundu.

İyi bir oyunla istedikleri skoru aldıklarını ifade eden Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, 'Daha önceki maçlarda olduğu gibi bu maçta da çok iyi performans gösterdik. Sivasspor'un güçlü bir rakip olduğunu biliyoruz. Rakibin çok tecrübeli oyuncuları var. Böyle bir rakibe karşı oynayacağımızı biliyorduk. Ben de takımım ile maçtan önce konuşmuştum. Güçlü bir rakibe karşı oynayacağımızı söyledim. Güçlü ve defansta sert oynamamız gerektiğini söyledim. Geçişlerde iyi olmamız gerektiğini söyledim. İkinci yarı biraz daha kontra oyununa döndük. Çünkü 2 gün önce bir maç oynadık. İyi bir oyunla istediğimiz skoru almayı başardık' dedi.

Sakatlığından dolayı oyundan çıkan Moryke Fofana hakkında da bilgi veren Gisdol, 'Şu an biraz ağrısı var. Yarın sabah MR çekildikten sonra durumunu net olarak göreceğiz' diye konuştu.

BÜLENT UYGUN SAMSUNSPOR'U TEBRİK EDİYORUM

Samsunspor'u aldığı galibiyetten dolayı tebrik eden Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, '2-3 günde bir maç yapıyorsunuz. Yaklaşık 7 günde 3 tane maç oynadık. Afrika kupası var, sakat oyuncularım var, ayrılmak isteyen futbolcum var, hasta oyuncum var. 3 günde bir maç yaparak yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. 17-18 hafta oynamayan oyuncuları sahaya sürdük. Galibiyetten dolayı Samsunpor'u tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı.

Samsunspor, Sivasspor\'u 2-0 mağlup etti
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Bülent Uygun, Samsunspor, Sivasspor, Basın Toplantısı, Maç Sonucu, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsunspor, Sivasspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika


18:15
Türkiye şehitlerine ağlarken, CHP'nin Etimesgut adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu davullu zurnalı gövde gösterisi yaptı Türkiye şehitlerine ağlarken, CHP'nin Etimesgut adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu davullu zurnalı gövde gösterisi yaptı
18:05
Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek
17:58
TBMM, 20 günlük aranın ardından çalışmalarına yeniden başlıyor TBMM, 20 günlük aranın ardından çalışmalarına yeniden başlıyor
17:15
Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi
17:03
Esenyurt'ta aynı gecede 3 kahvehaneye silahlı saldırı Esenyurt'ta aynı gecede 3 kahvehaneye silahlı saldırı
16:44
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahtı en büyük oğlu Prens Frederik'e devretti Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahtı en büyük oğlu Prens Frederik'e devretti
16:37
Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti, paylaşıma yorum yağdı Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti, paylaşıma yorum yağdı
15:55
Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti

Son Dakika
18:15 Türkiye şehitlerine ağlarken, CHP'nin Etimesgut adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu davullu zurnalı gövde gösterisi yaptı
18:05 Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek
17:58 TBMM, 20 günlük aranın ardından çalışmalarına yeniden başlıyor
17:15 Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi
17:03 Esenyurt'ta aynı gecede 3 kahvehaneye silahlı saldırı
16:44 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahtı en büyük oğlu Prens Frederik'e devretti
16:37 Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti, paylaşıma yorum yağdı
15:55 Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti
15:53 Trabzon'da kanlı biten baba-oğul tartışmasının altından borç meselesi çıktı
15:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 19:31:19. #1.11#
SON DAKİKA: Samsunspor, Sivasspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement