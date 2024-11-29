Samsunspor Tesislerinde Yangın, İtfaiye Hızla Müdahale Etti - Son Dakika
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Samsunspor Tesislerinde Yangın, İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Samsun'da, Samsunspor'un Nuri Asan Tesisleri'nde futbolcuların kaldığı odaların çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangının ardından futbolcularla birlikte renkli görüntüler oluştu.

29.11.2024 22:17
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SAMSUN'da, Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'nde oyuncuların kaldığı odaların çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Ekipler daha sonra, tesiste bulunan futbolcular Soner Aydoğdu ve Zeki Yavru ile fotoğraf çektirip, ayrıca Zeki Yavru'ya kask taktırdı. Ortaya renkli görüntüler çıktı.

Yangın, akşam saatlerinde Canik ilçesindeki Nuri Asan Tesisleri'nde meydana geldi. İddiaya göre, Samsunsporlu futbolcuların kaldığı odaların çatı kısmında bilinmeyen nedenle küçük çaplı yangın çıktı. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülüp, kontrol altına alındı.

Yangının söndürülmesinin ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, bu sırada tesiste olan Samsunsporlu futbolcularından Soner Aydoğdu ve Zeki Yavru ile fotoğraf çektirdi. Ekiplerin, Zeki Yavru'ya kask taktırması ise renkli görüntüler oluşturdu.

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa'nın da tesislerde olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Samsunspor Tesislerinde Yangın, İtfaiye Hızla Müdahale Etti - Son Dakika

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