San Diego İslam Merkezi'ndeki saldırıda olayı canlı yayınlayan 17 yaşındaki sanık, cinayet ve saldırı planlama suçlarıyla yetişkin mahkemesinde yargılanacak

ABD'nin California eyaletindeki San Diego İslam Merkezi'nde mayısta 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda canlı yayın yapan sanığa cinayet ve saldırı planlama suçları yöneltildi.

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, North Carolina Bölge Yargıcı Jim O'Neill, 17 yaşındaki Sarah Santiago'nun olay anını internette paylaşarak saldırıya iştirak ettiği gerekçesiyle geçen hafta gözaltına alındığını açıkladı.

O'Neill, Santiago'nun saldırıyı düzenleyen 2 saldırganın üzerinde bulunan kameralar aracılığıyla olay anını internette canlı yayınladığını belirterek, büyük jürinin sanığa cinayet ve saldırı planlama suçları yönelttiğini ifade etti.

Saldırının failleriyle çevrim içi platformda iletişim kuran Santiago'nun yetişkin olarak yargılanacağını açıklayan O'Neill, sanığın saldırganlar tarafından yazılan manifestoyu yayımlamayı kabul ettiğini de belirtti.

San Diego İslam Merkezi'ne saldırı

ABD'nin California eyaletinin San Diego kentinde bulunan İslam Merkezi'ne 18 Mayıs'ta silahlı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda, aralarında bir güvenlik görevlisinin de bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan yetkililer, 2 saldırganın intihar ettiğini ve olayın nefret suçu olarak soruşturulduğunu bildirmişti.