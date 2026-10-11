Sanal medyadaki makas görüntüsü Gaziantep İslahiye'de sürücüye 90 bin TL ceza getirdi - Son Dakika
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Sanal medyadaki makas görüntüsü Gaziantep İslahiye'de sürücüye 90 bin TL ceza getirdi

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Sanal medyadaki makas görüntüsü Gaziantep İslahiye\'de sürücüye 90 bin TL ceza getirdi
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Gaziantep İslahiye'de otomobiliyle makas atan sürücüye 90 bin TL ceza uygulandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü, sanal medyada paylaşılan görüntüyü inceleyerek sürücünün İslahiye Devlet Hastanesi önünden geçen kara yolunda trafiği tehlikeye düşürdüğünü belirtti.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde trafikte otomobiliyle yolda makas atan sürücüye 90 bin TL ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sanal medyada paylaşılan görüntüyü incelemeye aldı. İncelemede İslahiye Devlet Hastanesi önünden geçen kara yolundan şehir merkezine otomobiliyle seyreden sürücünün trafiği tehlikeye düşürecek şekilde makas attığının tespit edildiği belirtildi. Görüntüdeki araç sürücüsünün K.K. olduğu belirlenip, 90 bin TL ceza uygulandı.

Kaynak: DHA
Devlet HastanesiGaziantepGüvenlikOtomobilGüncelCezaSon Dakika

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SON DAKİKA: Sanal medyadaki makas görüntüsü Gaziantep İslahiye'de sürücüye 90 bin TL ceza getirdi - Son Dakika
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