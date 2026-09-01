Sanal Ünlü Arif Kocabıyık Bulgaristan'a Kaçarken Yakalandı - Son Dakika
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Sanal Ünlü Arif Kocabıyık Bulgaristan'a Kaçarken Yakalandı

Sanal Ünlü Arif Kocabıyık Bulgaristan\'a Kaçarken Yakalandı
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Kapıkule Sınır Kapısı'nda, yurt dışına kaçmaya çalışan Arif Kocabıyık adliyeye sevk edildi.

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda TIR dorsesinde yurt dışına kaçmak isterken yakalanan sanal medya ünlüsü Arif Kocabıyık, adliyeye sevk edildi.

Edirne'de dün saat 15.11 sıralarında Kapıkule Sınır Kapısı'na Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere gelen Muhterem Altıntaş yönetimindeki 42 BHK 513 plakalı çekici ile 42 AKC 930 dorse plakalı TIR; gümrük muhafaza ekipleri tarafından aranmaya alındı. Aramada dorsenin altında gizlenen 2 kişi tespit edildi. Ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarılan kişilerin Arif Kocabıyık ile İran vatandaşı Shayan Peiman Samadi olduğu belirlendi.

Yapılan sorgulamada, kamuoyunda sanal medya ünlüsü olarak tanınan Kocabıyık hakkında Antalya 35'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce yurt dışına çıkış yasağı kararı bulunduğu tespit edildi. Kararın, Türk Ceza Kanunu'nun 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu düzenleyen 299/1'inci maddesi kapsamında yürütülen dava nedeniyle verildiği belirtildi. Kocabıyık'ın, hakkındaki yasağa rağmen Bulgaristan'a geçmek amacıyla TIR dorsesinin altına gizlendiği belirlendi.

Arif Kocabıyık ile TIR şoförü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne'de adliyeye sevk edildi. Arif Kocabıyık, adliyeye sevki sırasında gazetecilerin "Nereye kaçacaktınız?" sorusuna "Anamur" diye cevap verdi.

Kaynak: DHA

Bulgaristan, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sanal Ünlü Arif Kocabıyık Bulgaristan'a Kaçarken Yakalandı - Son Dakika

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