Sanat Çalıştayı İstanbullu Sanatseverlerle Buluştu

Bayburt Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde düzenlenen 3. Arnica Art Land Sanat Çalıştayı'nda üretilen eserler, Bayburt ve Mersin'den sonra İstanbullu sanatseverlerle buluştu.
Dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu'nun küratörlüğünde farklı disiplinlerden eserlere yer verilen sergi, FN Art Space Sanat Galerisi'nde 23 Ocak 2025'e kadar ziyarete açık kalacak.
Farklı teknikleri kullanarak renklerin tuvale ve kumaşa aktarıldığı çalıştaya katılan sanatçılar arasında Bilal Hakan Karakaya, İrem Sena Özen, Melike Kara, Prof. Dr. Mustafa Genç, Özlem Ketenci Çolakoğlu, Pınar Kuseyri, Pınar Tuba Biçmen, Senur Akın Biçer, Doç. Dr. Şehnaz Biçer ve Tuğçe Diri yer alıyor.
Sanatın büyük kentlere sıkışmasını önleyerek ülke geneline yayılmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen çalıştayın üçüncüsü, ağustos ayında Kenan Yavuz Etnografya Müzesi iş birliği ile Bayburt Beşpınar köyünde kurulu müzede düzenlenmişti
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