Sanat Dünyası Gençlerin Tutuklanmasına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Sanat Dünyası Gençlerin Tutuklanmasına Tepki Gösterdi

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CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar nedeniyle tutuklanan gençler, sanat dünyasından birçok ünlü tarafından desteklenerek, özgürlük talepleri dile getirildi. Sanatçılar, gençlerin anayasal haklarını kullandıklarını vurguladı ve bayramlarını kutlayamadıkları için üzüntülerini ifade ettiler.

30.03.2025 13:49  Güncelleme: 15:00
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(ANKARA) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolara katılan gençlerin tutuklanmasına sanat dünyasından tepkiler sürüyor. Sanatçılar, gençlerin anayasal haklarını kullandıklarını vurguladı. Kıvanç Tatlıtuğ, "Anasının, babasının elini öpemeyen gençler içerideyken bana bayram yok", Nurgül Yeşilçay, "Şu mübarek gün annelerin ahını almayın", Hazal Kaya "Çocukları serbest bırakın", Beren Saat, "Lütfen canlarını yakmayın, taleplerini dinleyin, serbest kalsınlar" paylaşımını yaptı.

Protestolara katılan çoğu 20'li yaşlardaki gencin gözaltına alınıp, tutuklanmasına sanat dünyası sessiz kalmadı. Birçok oyuncu, ses ve tiyatro sanatçısı, gençlerin bayramlarını kutlayamamasına tepki gösterdi.

Sanatçı Sabahat Akkiraz, " Sivas'ta insan yakanlar; imzayla serbest! Domuz bağıyla insanları öldürüp, Gaffar Okan gibi polisleri katledenler imzayla serbest! Mahir Polat ve gençlerimiz tutuklu! Seçim Sandığı geldiğinde bunu da unutmayalım" paylaşımıyla tepkisini dile getirdi.

"Bu işin sadece İmamoğlu olmadığını ispatladınız"

Oyuncu Cihan Tamer ise sosyal medya üzerinden yayınladığı videoda şunları söyledi:

"Sevgili ODTÜ'lü çocuklar biliyor musunuz 1980 darbesinden hemen sonra biz Devekuşu Kabare Tiyatrosu olarak 'Yasaklar' diye bir oyun oynadık. Şimdi o oyunu oynayabilir miyiz? Sakın 'hayır' demeyin çünkü siz bu oyunu başlattınız zaten. Evet, yasaklara karşı direniyorsunuz. Huzurunuzu, geleceğinizi, yaşama sevincinizi elinizden alan adama karşı direniyorsunuz. Bu işin sadece İmamoğlu olmadığını ispatladınız. Hepinizi alınlarınızdan öpüyorum. Kutlarım. Bir yanda insan beyni, pırıl pırıl üretken. Toplum kuralları, yasakları bir yandan. Bir yanda sanat denen yüce olgu dururken karanlık düşüncenin zincirleri bir yanda ve yasaklar, yasaklar...Yaşamak; nefes almak, yemek içmek değil sadece. Yaşamak, insan gibi özgürce. Kaba kuvvet yasak olsun, yasak olsun baskı, işkence. Ama niye yasak doğruluk? Bilime, sanata yasak niye."

"Şu mübarek gün annelerin ahını almayın"

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, "Ya bu küçük çocukların hapiste ne işi var? Ne yapıyorsunuz siz? Şu mübarek gün annelerin ahını almayın, çıkarın o çocukları hapisten. Ne işi var onların orada? Ne yaptı ki bunlar" diyerek, videolu bir açıklama yaptı.

Demet Akbağ ise sosyal medya hesabından, "En güzel bayram, neşeyle gülümseyen çocuklarla, geleceğe özgürce, umutla bakan gençlerle kutlanır. Bir bayramı bayram yapan çocukların kahkahası ve gençlerin özgür düşleridir. İyi bayramlar" paylaşımıyla tepkisini gösterdi.

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, instagram hesabından, "Anasının, babasının elini öpemeyen gençler içerideyken bana bayram yok" paylaşımında bulundu.

"Kapılarda ağlayan anneleri görünce içim parçalanıyor"

Oyuncu Beren Saat sosyal medya hesabından, "Kapılarda ağlayan anneleri görünce içim parçalanıyor; Türkiye'nin en iyi üniversitelerinin aileleri onlar. Eğer ülkemiz gelecekte ilerleyecekse bu gençler sayesinde olacak. Lütfen canlarını yakmayın, taleplerini dinleyin, serbest kalsınlar" paylaşımını yaptı.

Sumru Yavrucuk, instagram hikayesinden, "Çocuklarımızın haklı talepleri gerçekleştiğinde bayramımız olacak" paylaşımında bulundu.

Hazal Kaya, "Çocukları serbest bırakın!" derken, Oyuncu Ezgi Mola, "301 genç bayramı cezaevinde geçirecek" notunu paylaştı.

Şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya paylaşımında, "Öğrencileri bırakın dediğimde beni göz altına alırlar mı? Benim çocuklarım yaşında çocuklar onlar. Ordan mısın? Burdan mısın? Adaletten, demokrasiden yanayım! 9 günlük bayram bayram mı o çocuklar içerideyken : (" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sanat Dünyası Gençlerin Tutuklanmasına Tepki Gösterdi - Son Dakika

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