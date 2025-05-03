Sanat Dünyasından Sırrı Süreyya Önder'e Taziye - Son Dakika
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Sanat Dünyasından Sırrı Süreyya Önder'e Taziye

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, sanat camiasının başsağlığı mesajlarıyla anıldı.

03.05.2025 23:49
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Sanat ve edebiyat dünyasından birçok ünlü isim, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı paylaştı.

Yönetmen, senarist ve oyuncu Ahmet Yenilmez, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Tanışıklığım yok. Kendisini dert sahibi biri olarak gördüm. Derdinin dert ortağı olmadım ama dert sahibi olmasına, üslubuna, derdine olan samimiyetine her zaman saygı duydum. Sayın Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Oyuncu, karikatürist, senarist ve film yönetmeni Hasan Kaçan, "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Üslubundaki ince mizahla, yumuşak ve kuşatıcı tavrıyla gönüllerde yer eden Sırrı Süreyya Önder vefat etmiş. Mekanı cennet olsun. Ailesine, yakınlarına sabırlar dilerim." görüşünü paylaştı.

Yönetmen Nazif Tunç "Sırrı Süreyya Önder vefat etti. Halk içinde irfanlı bir adamdı. İyilikle gitti, iyilikle karşılansın." sözlerine yer verirken, yazar ve senarist Tarık Tufan, "Sırrı Abi, katıldığımız bir cenazede 'Tarık vasiyetimdir, tabutumun ardından Şeyh Galip'in Naat'ını oku' demişti. 'Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammedsin Efendim Hak'dan bize sultan-ı müeyyedsin Efendim' Kalbimde dostluğunun ve iyiliğinin tesellisiyle uğurluyorum." ifadelerini kullandı.

"Sanatla yoğrulmuş usta bir sanatçıydı"

Sanatçı Ahmet Güneştekin, paylaşımında şunları aktardı:

"Değerli bir dostu, Sırrı Süreyya Önder'i kaybettik. Çok üzgünüm. Son yılların büyük bilgelerinden, yeniçağ dervişi, bir söz ustası idi. O hak, hukuk ve adaleti, insanlık onurunu savundu. Sanatla yoğrulmuş usta bir sanatçıydı. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

Şarkıcı Demet Sağıroğlu, üzüntüsünü "Yine güzel bir insanı yitirdik. Ailesine ve sevenlerine sabır dilerim. Nur içinde uyusun." ifadeleriyle dile getirirken, şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Nazan Öncel de "Her şey bi' yana 'Hayat bir türkü kadar kısa.' cümlesiyle hatırlayacağız onu. Güle güle Sırrı Süreyya Önder devrin daim olsun." sözlerine yer verdi.

Şarkıcı ve oyuncu Aylin Aslım, "Biz senden razıyız güzel insan. Nur ol. Başımız sağ olsun. Çok üzgünüm." sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Şarkıcı Aynur Doğan "Henüz değildi… Bu kadar acele etmemeliydin. Böyle sahipsiz kalmamalıydı tüm sevenlerin. Yine kimsesizliğin ortasında, tuhaf bir boşlukta kaldık. Çok üzgünüm." paylaşımında bulundu.

Müzisyen Ahmet Aslan "Birer birer göçüp gittiler mayıs ayında… Ardışık günlerin yasını hangi sokak taşıyabilir şimdi?" değerlendirmesinde bulundu.

"Bir insanın hayatını geride bıraktığı boşluğa bakarak değerlendirebilirsiniz"

Gazeteci, yazar Cihan Aktaş, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bir insanın hayatını geride bıraktığı boşluğa bakarak değerlendirebilirsiniz. Sırrı Süreyya Önder kelimelerine sadık kalmaya çaba göstererek yaşadı. Varlığıyla yokluğu fark etmeyen insanlardan olmadı. Allah rahmet etsin."

Yazar Selahattin Yusuf da "Neden bu kadar çok insan aynı anda üzüldü? İnsanlar aynı şeye üzülmeyi (ve sevinmeyi) o kadar özledi ki. Dilerim Sırrı Abi'nin aziz hatırası Türkiye'ye biraz daha yol gösterir bu uğurda. Ülkenin samimi çocukları onun emeğini boşa çıkarmaz." görüşlerini kaydetti.

"Genç iken ölene ölüm zor iş"

Şarkıcı Onur Akın "Yolun ışıklı aydınlık olsun Sırrı abi. Güle güle git. Bu ülkede yüzü gülen her insanın gülüşünde hakkın var. Hakkını helal et güzel abim, mekanın cennet olsun. Gönüllerdesin. Yüreğimdesin" şeklinde görüşlerini aktarırken, Tolga Sağ ise "Genç iken ölene ölüm zor iş. Siyasetin ve sanatın ne güzel bir rengiydin sen. Devrin daim olsun Sırrı Abi." ifadelerini kullandı.

Redd Grubu'nun sosyal medya hesabında ise "Düşündürdün, güldürdün, okuttun, izlettin, birleştirdin. Sırrı Süreyya Önder uğurlar olsun." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sanat Dünyasından Sırrı Süreyya Önder'e Taziye - Son Dakika

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