Sanat Festivalleri ve Etkinlikler Haftası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sanat Festivalleri ve Etkinlikler Haftası

11.08.2025 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya genelinde tiyatro, konser ve film festivalleriyle dolu bir etkinlik haftası başlıyor.

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta tiyatrodan konsere, film festivallerinden sanat fuarlarına geniş yelpazede birçok etkinlik düzenlenecek.

Farklı ülkelerden çeşitli türlerde kısa filmlerin yarıştığı ve bu yıl 21'incisi gerçekleştirilen ABD'de Hollywood merkezli "HollyShorts Film Festival", 17 Ağustos'a kadar sanatseverleri ağırlayacak.

İsviçre'de sanat sinemasına odaklanan "78. Locarno Film Festivali", 16 Ağustos'a kadar devam ediyor. Festivalde 28'i İsviçre yapımı olmak üzere toplam 220'den fazla film gösterilecek. Festivalde ayrıca 15 Ağustos'ta Amerikalı film yapımcısı Alexander Payne, Onur Leoparı (Pardo d'Onore) ile onurlandırılacak.

Orta Doğu Avrupa'nın en büyük film etkinliklerinden biri olarak gösterilen "Sarajevo Film Festivali", 31'inci kez sinemaseverlerle buluşacak. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 15-22 Ağustos'ta düzenlenecek 31. Saraybosna Film Festivali'nde (SFF) "Saraybosna'nın Kalbi" ödülü için farklı kategorilerde 50 film yarışacak.

Komedi, performans sanatı, doğaçlama ve tek kişilik oyunlar gibi türlerde alternatif sahneler sunan ABD'deki "St. Louis Fringe Fest" de 11-17 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Kitap ve sanat fuarları

ABD'de Kuzey Caroline'da Winston- Salem şehrinde düzenlenecek "Bookmarks: Book Fair for Adults", 17 Ağustos'ta başlayacak. Fuar, yetişkinlere yönelik nostaljik tema ve kitap odaklı sergi içeriyor.

Güney Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletindeki Erode şehrinde düzenlenen kitap etkinliği "Eroda Book Festival"ın 20'inci edisyonu 13 Ağustos'a kadar devam edecek. Etkinlikte kültürel ve edebiyat buluşmalarının yanı sıra 230 stantta yayınevleri okurlarla buluşuyor.

ABD'de Glenwood Avenue'de 15 Ağustos'ta başlayacak "Glenwood Avenue Sanat Festivali" (GAAF), Rogers Park semtinde gerçekleştirilecek. Festivalde farklı türlerde 130'dan fazla sanatçının eserleri sergilenecek. Ayrıca 24'ten fazla müzik, dans ve gösteri yapılacak.

Bu yıl 49'uncu kez sanatseverleri ağırlayacak ABD'deki "Frankfort Art Fair" adlı sanat fuarı, 15-16 Ağustos'ta resim, heykel, takı, seramik ve tekstil gibi farklı sanat alanlarında eserleri ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

ABD'nin en iyi 100 sanat festivali arasında yer alan "Piedmont Park Arts Festival", 16 -17 Ağustos'ta park ortamında sanatçı stantlarıyla ziyaretçileri karşılayacak.

Konserler

Kanadalı aktör ve müzisyen Aubrey Drake Graham bugün ve yarın İsviçre Zürih'te, 15 ve 18 Ağustos'ta Almanya Köln'de, İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve albüm yapımcısı Ed Sheeran Polonya'da Wroclaw Stadyumu'nda 15-16 Ağustos'ta konser verecek.

Güney Koreli kız grubu Blackpink, 15 Ağustos'ta Londra'da Wembley Stadyumu'nda hayranlarıyla bir araya gelecek.

Robbie Williams, 13 Ağustos'ta Norveç'te Forus Travbane'de, 16 Ağustos'ta Granasen Arena'da sahnede olacak. Kanadalı şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Shawn Peter Raul Mendes, yarın Köln'de Lanxess Arena'da, 16 Ağustos'ta Londra'da The O2'de konser gerçekleştirecek.

Hong Kong'da "Side Show: The Musical" adlı müzikal 16 Ağustos'ta sanatseverlerle buluşacak.

ABD'de vizyona girecek filmler

ABD sinemalarında bu hafta 9 film vizyonda olacak. 13 Ağustos'ta macera filmi "Red Sonja", ilk olarak 2016'da gösterilen korku türündeki "Shin Godzilla" 14 Ağustos'ta yeniden gösterimde olacak.

Vizyonda 15 Ağustos'ta ise Spike Lee'nin yönettiği 2025 yapımı bir Amerikan neo-noir suç gerilim filmi "Highest 2 Lowest", "Nobody" filminin devamı "Nobody 2", "Americana", "Pardon Me: The Bevelyn B. Williams Story", 1986 yapımı filmin yeniden çevrimi olan "Witchboard", "Went Up the Hill" ve "The Knife" filmi izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: AA

Film Festivali, Kültür Sanat, Festival, Edebiyat, İsviçre, Sinema, Güncel, Sanat, Müzik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sanat Festivalleri ve Etkinlikler Haftası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
İngiltere’de büyük sürpriz Liverpool’u yenerek şampiyon oldular İngiltere'de büyük sürpriz! Liverpool'u yenerek şampiyon oldular
Osayi Samuel ilk maçında olay yarattı Herkes onu konuşuyor Osayi Samuel ilk maçında olay yarattı! Herkes onu konuşuyor
Naci Görür’den 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk yorum Naci Görür'den 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk yorum
Arda Turan 90’da üzüldü Arda Turan 90'da üzüldü
Göztepe’den sezona sükseli başlangıç Göztepe'den sezona sükseli başlangıç
Büyük panik Deprem anının görüntüleri ortaya çıktı Büyük panik! Deprem anının görüntüleri ortaya çıktı
Çarpıcı iddia: Mertens geri dönüyor Çarpıcı iddia: Mertens geri dönüyor

16:40
Rezan Epözdemir’i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
Rezan Epözdemir'i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
16:30
Kabine öncesi Erdoğan’dan sürpriz görüşme Talep Ermenistan’dan geldi
Kabine öncesi Erdoğan'dan sürpriz görüşme! Talep Ermenistan'dan geldi
15:30
TMSF, Ekotürk’e el koydu
TMSF, Ekotürk'e el koydu
14:27
Çanakkale’de orman yangını Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı
Çanakkale'de orman yangını! Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı
14:03
Sındırgıda’daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma 2 kişi gözaltında
Sındırgıda'daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma! 2 kişi gözaltında
23:13
Ronaldo’ya büyük şok Al Nassr, İspanya 2. Lig ekibi Almeria’ya yenildi
Ronaldo'ya büyük şok! Al Nassr, İspanya 2. Lig ekibi Almeria'ya yenildi
23:10
Depremi yaşayan Balıkesir’de fabrika yangını 2 işçi hayatını kaybetti
Depremi yaşayan Balıkesir'de fabrika yangını! 2 işçi hayatını kaybetti
22:56
AFAD: Depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alınmıştır
AFAD: Depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alınmıştır
22:52
Depremin ardından dikkat çeken dezenformasyon uyarısı
Depremin ardından dikkat çeken dezenformasyon uyarısı
22:50
Deprem anında AVM’de büyük panik O anlar kameralarda
Deprem anında AVM'de büyük panik! O anlar kameralarda
22:39
6.1’lik depremin vurduğu Balıkesir’den gelen görüntüler iç açıcı değil: Allah’ım her yer yıkıldı
6.1'lik depremin vurduğu Balıkesir'den gelen görüntüler iç açıcı değil: Allah'ım her yer yıkıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 17:22:45. #7.13#
SON DAKİKA: Sanat Festivalleri ve Etkinlikler Haftası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.