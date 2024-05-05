Sanatçı Ekin Akkaş, Diyarbakır'a özel şarkının klibini kentte tanıttı - Son Dakika
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Sanatçı Ekin Akkaş, Diyarbakır'a özel şarkının klibini kentte tanıttı

Sanatçı Ekin Akkaş, Diyarbakır\'a özel şarkının klibini kentte tanıttı

Diyarbakırlı sanatçı Ekin Akkaş, memleketi Diyarbakır'a özel yazdığı şarkının klibini kentin tarihi mekanlarında çekerek tanıttı. Akkaş, klibin tanıtımını Diyarbakır'daki tarihi Ongözlü Köprü'de gerçekleştirdi ve yerli ve yabancı turistler ile hemşehrileriyle halay çekti. Sanatçı, Diyarbakır'ı yansıtan şarkı ve klip ile ilgili mutluluğunu dile getirerek, çalışmasına katkı sunan herkese teşekkür etti.

05.05.2024 16:55
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Sanatçı Ekin Akkaş, memleketi Diyarbakır'a özel yazdığı şarkının klibini de klibin tanıtımını da kentte yaptı.

Diyarbakırlı sanatçı Akkaş'ın yazdığı, "İstanbul senin olsun Diyarbekir benim olsun" adlı şarkının klibi kentin merkez Sur ilçesindeki tarihi mekanlarda çekildi.

Klibin çekimleri tarihi Ongözlü Köprü, Dört Ayaklı Minare, Ulu Cami, Dengbej Evi ve ilçenin sokaklarında gerçekleştirildi.

Akkaş, sosyal medyada ilgi gören klibin tanıtımını da memleketi Diyarbakır'daki tarihi Ongözlü Köprü'de gerçekleştirdi.

Köprüyü ziyaret eden yerli ve yabancı turistler ile hemşehrileriyle davul zurna eşliğinde halay çekerek tanıtım yapan Akkaş, gazetecilere, şarkının ve klibin tanıtımını memleketinde yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yaklaşık 30 yıllık müzik yaşamına 150'ye yakın eser sığdırdığını ifade eden Akkaş, bu eserlerin birçoğundan ödül aldığını, uluslararası alanda ödül alan şarkılarının da olduğunu belirtti.

Akkaş, Diyarbakır için şarkı hazırlama ve bu şarkıyla kenti yansıtma hayalini de gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Diyarbakır bir kültür ve Medeniyetler şehri. İnsanlarımız bu ara akın akın Diyarbakır'ı görmeye geliyor. Bu da beni çok mutlu ediyor. Klibi burada çok büyük bir ekiple çektik. Çekimler için ekibin bir kısmı Amerika'dan geldi. Diyarbakırlı hemşehrilerim de klipte rol aldı. Klip farklı bir anlam taşıyor. Amerika'nın Newyork kentindeki bir müzik şirketi tarafından tüm dijital ortamlarda yayınlanan klip ilgi gördü." dedi.

"'İstanbul senin olsun, Diyarbakır benim olsun, dünya malı senin olsun, kuru ekmek benim olsun.' diye yola çıktık." diyen Akkaş, bu çalışmasına katkı sunan herkese teşekkür etti.

Akkaş, "Herkes 5 yıldızlı otellerde albüm lansmanı yapıyor. Ben de hemşehrilerimle, halkımızla Ongözlü Köprü'de tanıtım yapmak istedim." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Diyarbakır, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sanatçı Ekin Akkaş, Diyarbakır'a özel şarkının klibini kentte tanıttı - Son Dakika

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