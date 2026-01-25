Haldun Dormen'in Cenazesi Yapıldı - Son Dakika
Haldun Dormen'in Cenazesi Yapıldı

25.01.2026 15:50  Güncelleme: 18:48
İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen için ilk tören, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlendi. Dormen, Teşvikiye Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

Haber: Tuba KARA/ Kamera: Gencer KETEN

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 21 Ocak'ta vefat eden 97 yaşındaki usta sanatçı Haldun Dormen için ilk tören, vasiyeti üzerine Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlendi. Törene, Dormen'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra meslektaşları, öğrencileri, sanatçılar, siyasetçiler ve sevenleri katıldı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 21 Ocak'ta vefat eden 97 yaşındaki usta sanatçı Haldun Dormen için ilk tören, vasiyeti üzerine Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlendi. Törene, Dormen'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra meslektaşları, öğrencileri, sanatçılar, siyasetçiler ve sevenleri katıldı.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde yapılan törenin ardından Dormen'in cenazesi, Teşvikiye Camisi'ne götürüldü. Teşvikiye Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Camide, Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen, gelini Ayşe Arman ile torunları taziyeleri kabul etti.

İzzet Günay fenalaştı

Cenaze namazı sırasında 91 yaşındaki oyuncu İzzet Günay aniden fenalaştı. Çevredekilerin fark etmesiyle kalabalıktan çıkarılan Günay'a ilk müdahale camideki sağlık görevlilerince yapıldı. Günay daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ünlü isimlerden yoğun katılım

Cenazeye, iş insanı Rahmi Koç, sanatçılar Erdal Özyağcılar, Gürkan Uygun, Halil Ergün, Gülben Ergen, Erol Evgin, Fatih Altaylı, Emre Altuğ, İstanbul Valisi Davut Gül, Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, CHP PM üyesi Baran Seyhan, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile sanat, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Cenaze namazı için cami avlusu yetersiz kalırken kalabalık sokağa taştı.

Siyasilerden çelenkler

Cenazeye Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan çelenk gönderdi. Birçok vakıf, siyasi parti, kurum ve sanatçı tarafından gönderilen çelenkler cami avlusundan caddeye kadar uzadı.

Namazın ardından Dormen'in Türk bayrağına sarılı tabutu alkışlarla cenaze aracına taşındı. Haldun Dormen, Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Kaynak: ANKA

