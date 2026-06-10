Sanatçılardan CHP'ye Tepki - Son Dakika
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Sanatçılardan CHP'ye Tepki

10.06.2026 16:36
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Zülfü Livaneli, Edip Akbayram'ın kızı ve Ali Altay, CHP'nin eserlerini kullanmasına karşı çıktı.

(ANKARA) - Sanatçı Zülfü Livaneli, CHP Genel Merkezi'nin bestelerini kullanmasına izni olmadığını belirtirken, sanatçı Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram da babasının yorumladığı eserlerin CHP Genel Merkezi'nce kullanılmamasını talep ederek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine tepki gösterdi. Müzisyen Ali Altay da 2020 yılında CHP kurultayı için yaptığı "Hak Hukuk Adalet" şarkısının bundan sonra kullanılmasını istemediğini açıkladı.

Sanatçı ve yazar Zülfü Livaneli, sosyal medya hesabından CHP Genel Merkezi'nin bestelerini kullanmasına izni olmadığını belirterek, "Butlanla gelen şu anki CHP Genel Merkezinin bestelerimi kullanmasına iznim yoktur" ifadelerini kullandı.

"AKBAYRAM'IN ESERLERİNİ 'MUTLAK BUTLAN' SÜRECİNİN TEMSİLCİLERİ VE DESTEKLEYİCİLERİ KULLANMASIN"

Sanatçı Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Biz; halkın sanatçısı, değerli eşimiz ve babamız Edip Akbayram adına, gördüğümüz lüzum üzerine bu kısa açıklamayı kamuoyuyla paylaşmak istedik. Ülkemizde, özellikle de son dönemde CHP içerisinde yaşanan gelişmeleri dikkatle ve üzüntüyle takip ediyoruz. Edip Akbayram, yaşamı boyunca demokrasiye, özgürlüğe, halkın iradesine ve toplumsal adalete inanan; sanatını da bu değerler doğrultusunda üreten bir sanatçı olmuştur. Yıllardır ödünsüz biçimde sürdürdüğü bu duruş, yalnızca sanatının değil, yaşamının da temel ilkelerinden biri olmuştur. Bu çerçevede, kamuoyunda 'mutlak butlan' olarak anılan süreç ve beraberinde yaşanan gelişmelerin; Edip Akbayram'ın hayatı boyunca savunduğu demokratik anlayışla örtüşmediğini düşündüğümüzü ifade etmek isteriz. Toplumun geniş kesimlerinde karşılık bulan kaygıları, kırgınlıkları ve demokrasiye ilişkin hassasiyetleri görmezden gelmemiz mümkün değildir. Bu nedenle, Edip Akbayram'ın yorumladığı eserlerin, kamuoyunda 'mutlak butlan' sürecinin temsilcisi veya destekleyicisi olarak görülen kişi, grup ve organizasyonlar tarafından siyasi etkinliklerde kullanılmasına izin vermediğimizi beyan eder, kamuoyunun bilgisine sunarız. Hassasiyetimiz; Edip Akbayram'ın sanatının ve mirasının, yıllarca savunduğu ilke ve değerlerle uyumlu biçimde yaşatılmasıdır. Kamuoyunun anlayışına ve takdirine saygıyla sunarız."

ALİ ALTAY: "HAK HUKUK ADALET ŞARKIMI GERİ ÇEKİYORUM"

Müzisyen Ali Altay da şunları kaydetti:

"Kayyum Kemal Kılıçdaroğlu ve kamuoyuna, Hak Hukuk Adalet şarkımı geri çekiyorum. Talebiniz üzerine 2020 yılı CHP kurultayında Hak-Hukuk-Adalet adlı bir şarkı yapmıştım. Şarkı 2020 yılından 2023 yılı cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası da dahil olmak üzere tüm programlarınızda kullanıldı. Bu şarkıdan bir tek kuruş almadan yeter ki seçimi kazanalım, ülke kurtulsun diyerek ücret teklifini reddedip şarkıyı hediye ettim."

Bugün açıkça söylüyorum ki; demokrasiye, hukuka, millet iradesine aykırı tutumlarınız sebebiyle Hak-Hukuk-Adalet adlı şarkımın hiçbir çalışmanızda, dijital platformlarda kullanlımasına izin vermiyorum, aksi takdirde yasal haklarımı kullanacağımı tarafınıza bildiririm. Size geçmişte siyasi hayatınıza şarkılar ile hizmet vermiş bir sanatçı olarak kendimden, size oy vermesi için ikna ettiğim insanlardan, CHP ve Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten özür diliyorum. Kaybetmeyi hobi edinmiş eski genel başkan olarak geride sadece kırılmış hayaller bıraktınız. 2019 yılında İBB seçimlerini iki kere kazarak umutları yeniden filizlendirmiş İBB Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, 2023 yılı kurultayında genel başkan seçilmiş ve seçimlerden sadece 4 ay sonra yapılan yerel seçimlerde CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olarak çıkmasında büyük bir başarıya imza atmış genç, çalışkan ve geçmişte sizin de en yakın çalışma arkadaşlarınızdan CHP genel başkanımız Özgür Özel'e inancımız tamdır."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Zülfü Livaneli, Edip Akbayram, Ali Altay, Politika, Magazin, Güncel, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sanatçılardan CHP'ye Tepki - Son Dakika

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