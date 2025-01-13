Sanatla Büyümek Sergisi Açıldı

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Retrospektif resim sergisi "Sanatla Büyümek", Dolmabahçe'deki Milli Saraylar Resim Müzesi Hüseyin Zekai Paşa Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

Sergide, Çin'in Hui Müslüman topluluğundan baba-oğul sanatçılar Ali Leigong ve Said Chuanyi Lei'nin 1967-2023 döneminde yaptıkları 70 esere yer verildi.

Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız, açılışta yaptığı konuşmada, Osmanlı dönemi saray ressamlarının isimlerini müze içindeki sanat galerilerine vererek adlarını yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Yıldız, "Burası da Resim Müzemizin önemli mütemmim cüzü bölümlerinden bir tanesi olan Hüseyin Zekai Paşa Sergi Salonu. Bu sergi salonunu önemli sanatçılarımızın ev sahipliğinde etkinliklerle değerlendirmeye çalışıyoruz." dedi.

Serginin önemine dikkati çeken Yıldız, "Değerli sanatçılarımız Ali Leigong ve Said Chuanyi Lei'nin eserlerini ilk gördüğümde mutlaka bizim galerimizde sergilenmesi gereken, galerimize çok değer katacak eserler olduğunu düşündüm. Eserlerin çeşitliliği, hem kompozisyon hem de detaylar olarak etkileyici boyutta olması bizi de etkiledi." ifadelerini kullandı.

Yasin Yıldız, sanatçının 70 yaşında 70 eserlik bir kompozisyonla sergiyi hazırlamış olmasından, oğlunun eserlerinin de sergide yer almasından ve bu sanatın babadan-oğula devam ediyor olmasından mutluluk duyduğunu kaydetti.

Hüseyin Zekai Paşa Sergi Salonu'nun bundan sonraki günlerde de yine önemli sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edeceğini aktaran Yıldız, sanatçılara ve sanatseverlere teşekkür etti.

"Baba-oğul ikisi de çok üretkenler"

Serginin küratörü Betül Tekiner, "Baba-oğul bir arada yani iki retrospektifi bir arada sunuyoruz. Usta sanatkar Ali Leigong, 70. yaş gününü kutluyor. Biz de yaşına ithafen sergide 70 eser sunduk." dedi.

Sanatçıların tek bir tarzda değil şiir, mürekkep sanatı, Çin resim sanatına ait minyatürler, gongbi tekniğiyle yapılan çalışmalar gibi pek çok alanda eser verdiklerine işaret eden Tekiner, şunları söyledi:

"Ali Leigong ve Said Chuanyi Lei, Hui Müslümanlarından, doğma büyüme Müslüman olan sanatkarlar. Bir süredir İstanbul'da yaşıyorlar. Baba oğul ikisi de çok üretkenler. Eserlerin yanı sıra Türk kültüründen ve İran kültüründen almış oldukları tarzlar da var. Böyle bir sentezi ve yıllar içerisindeki gelişimlerini bir arada sunduk. Ali Bey'in 13 yaşından itibaren çocukluk eserleri var. Said Bey'in de iki yaşına kadar indik. Burada aşama aşama sanat serüvenlerini rahatça görebiliyoruz."

Tekiner, sanatçıların çok sevilen başyapıt niteliğindeki eserlerinin yanı sıra daha önce hiç sergilenmemiş eserlerinin de sergide yer aldığı bilgisini vererek, "Yıllar içerisinde bir sanatçının gelişimini, adım adım izleyebilmek için çok güzel bir fırsat, ziyaretçilerimizi bekleriz." değerlendirmesini yaptı.

"Hem yetişkinler hem de çocuklar için çok güzel bir sergi"

Sanatçı Ali Leigong, çok özel bir sergiyi Türkiye'de sanatseverlerle buluşturmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, Milli Saraylar Başkanlığına ve serginin hazırlanmasına destek verenlere teşekkür etti.

Böyle bir müzede eserlerinin sergilenmesinin anlamlı olduğunu ifade eden Leigong, "Sergide 57 senelik sanat yolculuğumun retrospektifi var. Çocukluk ve gençlik dönemimden eserler de burada sergileniyor. Hem yetişkinler hem de çocuklar için çok güzel bir sergi." dedi..

Leigong, daha önce yaptığı Sezai Karakoç portresinin de sergide yer almasına ilişkin şunları kaydetti:

"Türkiye tarihinde farklı alanlarda çok yetenekli insanlar var. Mimar, sanatçı ve şairler var. Sezai Karakoç da son dönemin çok önemli bir şairidir. Onun biyografisini, yazılarını ve şiirlerini okuma fırsatı buldum ve çok etkilendim. Mesela 'Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine' ve 'Mona Roza' şiirlerini okudum. Çok güzel şiirleri vardı. Çin resim tarihinde de bir ressam olarak hem şiirler yazan hem de kaliografiyle uğraşan şairler var. Sezai Karakoç'a bu yüzden saygı duruyorum."

Said Chuanyi Lei ise retrospektif sergi için babası ile kendisinin farklı yaş dönemlerinden eserler seçerek çok özel bir baba-oğul sergisi hazırladıklarını anlattı.

Tarihte de baba-oğul ressamlar bulunduğuna dikkati çeken Lei, "Baba-oğlu kaligrafi sanatçısı olanlar var. Fakat günümüzde çok nadir. Bizim geleneksel sanatlarla uğraşıyor olmamız hem de baba-oğul ve usta-çırak olarak bu alanda çalışmamız, günümüz sanatçılarına da ilham verebilir." diye konuştu.

Açılışa ayrıca geleneksel sanatlar alanında çalışmalar yapan sanatçıların yanı sıra kurum temsilcileri, basın mensupları ve sanatseverler katıldı.

Sergi hakkında

"Sanatla Büyümek" sergisi, Çin İslam minyatür ekolünün kurucusu olan Ali Leigong'un, Çin minyatür sanatına İslam unsurlarını dahil eden öncü yaklaşımını ve bu üslubu sürdüren Said Chuanyi Lei'nin özgün yorumunu sunuyor.

Küratörlüğünü Betül Tekiner'in üstlendiği sergide, daha önce sergilenmemiş eserlerin yanı sıra sanatçıların öne çıkan ve sevilen yapıtları da sanatseverlerle buluşuyor.

İpek ve "Xuan Kağıdı" gibi özel malzemeler üzerine çalışılmış Çin ve Türk minyatürü, Çin kaligrafisi, "Klasik Gongbi" tekniği ve "Xieyi" (Sumi-e) tekniklerinden örneklerin izleyicilere sunulduğu sergide, sanatçıların çocukluk dönemine ait çalışmaları ve efemeralar da yer alıyor.

Said Chuanyi Lei'nin kedi temalı çalışmaları ve Ali Leigong'un "Yüce Gökçe" adlı 550'ye 150 santimetre ebadındaki eseri, serginin öne çıkan unsurları olarak dikkati çekiyor.

Ali Leigong'un kendi yazdığı şiirlerin de ziyaretçilerle paylaşıldığı sergi süresince belirli günlerde ziyaretçiler, sanatçıların canlı performanslarını izleyebilecek ve özel malzemelerle farklı teknikleri deneyimleme fırsatı bulacak.

Çocuklar için özel sanat atölyelerinin de programında yer aldığı sergi, 26 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.