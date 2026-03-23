Sanatseverler İçin Dolu Dolu Bir Hafta

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta, tiyatrodan konserlere, film festivallerinden sanat fuarlarına geniş yelpazede çeşitli etkinlikler sanatseverlerle buluşacak.

Macaristan'ın Budapeşte şehrinde her yıl düzenlenen "Anilogue Uluslararası Animasyon Festivali", 25-29 Mart'ta gerçekleştirilecek. Festivalde, uzun metraj filmlerin prömiyerleri, ön gösterimler, atölye çalışmaları, Avrupa animasyon kısa filmleri yarışması gerçekleşecek. Yedi saatlik bir animasyon gösterisinin de yapılacağı festival, konserler ve çizgi film sergileri de dahil olmak üzere çok sayıda özel programa ev sahipliği yapacak.

Avusturya'nın Graz şehrinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve tiyatro ile dijitalin birleştiği "DIGITHALIA-Graz Sanal Tiyatro Formları Festivali", 25-28 Mart'ta katılımcıları ağırlayacak.

"Cinedans FEST", 25-29 Mart'ta Hollanda'nın Amsterdam şehrinde yapılacak. Dansın güzelliğini ve filmin gücünü bir araya getiren zengin ve uluslararası bir film programını izleyicilerin beğenisine sunacak festivalde uluslararası kısa, uzun metraj ve belgesel dans filmleri izlenebilecek."

Bulgaristan'da 2001'de kurulan ve her yıl Cantus Firmus müzik ajansı tarafından düzenlenen "Avrupa Müzik Festivali"nin 26. edisyonu Sofya'da 26 Mart'ta başlayacak ve 5 Haziran'a kadar sürecek. Bu yılki edisyon, önde gelen Bulgar ve uluslararası klasik müzisyenlerin yer aldığı güçlü bir program sunuyor.

Hollanda'nın Rotterdam şehrinde, 27-29 Mart'ta çağdaş sanat alanında eserler üreten sanatçıların çalışmaları "Art Rotterdam"da sergilenecek.

Konserler

Avrupa'daki klasik müzik takviminin prestijli etkinliklerinden biri haline gelen "Aix-en-Provence Paskalya Festivali", Fransa'nın Aix-en-Provence şehrinde 28 Mart-12 Nisan'da müzikseverleri ağırlayacak. Bu yıl festivalin daimi orkestrası, Lahav Shani yönetimindeki Münih Filarmoni Orkestrası olacak.

Ukraynalı şarkıcı Svitlana Loboda, 25 Mart'ta İsveç'in başkenti Stockholm'da, 28 Mart'ta Slovakya'nın başkenti Bratislava'da, 29 Mart'ta ise Çek Cumhuriyeti'nin Ostrava şehrinde konser verecek.

Gürcü asıllı Rus şarkıcı ve söz yazarı Valery Meladze, Avrupa turnesi kapsamında 30 Mart'ta Polonya'da Poznan Congress Center'da sahne alacak.

Viyana'nın dünyaca ünlü Musikverein binasında bulunan Altın Salon ve Brahms Salonu'nda düzenli klasik müzik performansları bu hafta da devam ediyor.

Dünyaca ünlü film müziği bestecisi Hans Zimmer, "The Next Level" başlıklı Avrupa turnesi kapsamında yarın Fransa'nın Lyon şehrinde, 26 Mart'ta İspanya'nın Valensiya şehrinde, 27 Mart'ta Barselona'da ve 29 Mart'ta Madrid'te konser verecek.

İtalyan tenor Andrea Bocelli 27 Mart'ta Belçika'da Antwerp'te, 29 Mart'ta Hollanda'da Amsterdam'da performans sergileyecek.

Multi-enstrümantalist sanatçı Tash Sultana, "Return to the Roots" turnesi kapsamında 28 Mart'ta İrlanda'da olacak.

Avusturalyalı hard rock grubu Airbourne, 29 Mart'ta Belçika'da dinleyicilerle bir araya gelecek.

Bu hafta ABD'de vizyona girecek filmler arasında ise korku ve komediyi bir araya getiren "Forbidden Fruits" ve korku türünde "They Will Kill You" filmi yer alıyor.

Bilim kurgu sevenlerin ilgisini çekmeye aday "Project Hail Mary"nin yanı sıra "Ready or Not 2: Here I Come", "Reminders of Him" ve "Hoppers" filmleri de vizyona girecek.