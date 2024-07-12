Sanayi, İnşaat ve Ticaret-Hizmet Sektörlerinde Ücretli Çalışan Sayısı Arttı

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(ANKARA) - TÜİK verilerine göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 arttı.

TÜİK, ücretli çalışan istatistiklerinin mayıs ayı verilerini yayımladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 arttı.

TÜİK verilerinde ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında da 2024 Mayıs ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,6, inşaat sektöründe yüzde 11,1 ve ticaret-hizmet sektöründe de yüzde 5,1 arttığı görüldü.

Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,7 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Mayıs ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,5 arttı, inşaat sektöründe yüzde 0,9 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,7 arttı.