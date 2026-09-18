Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır Diyarbakır'da konuştu: - Son Dakika
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır Diyarbakır'da konuştu:

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır Diyarbakır\'da konuştu:
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- "Türk, Kürt, Arap, bizler bu coğrafyanın ev sahibiyiz. Binlerce kilometre öteden gelerek bu coğrafyada hesap yapanlar değil, bizler bu coğrafyanın ev sahibiyiz. Hiç kimse unutmasın ev sahibinin üzerine kapıyı kapattığını zanneden kendisi dışarıda kalır" "Türkiye, kendi ihtiyaçlarını başkalarından talep ederek değil, kendi öz evlatlarının alın teriyle, akıl teriyle karşılayabilen bir ülke haline geldi"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türk, Kürt, Arap, bizler bu coğrafyanın ev sahibiyiz. Binlerce kilometre öteden gelerek bu coğrafyada hesap yapanlar değil, bizler bu coğrafyanın ev sahibiyiz. Hiç kimse unutmasın ev sahibinin üzerine kapıyı kapattığını zanneden kendisi dışarıda kalır." dedi.

Diyarbakır'daki temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Kacır, AK Parti İl Başkanı Hamit Sümer ile görüştü.

Daha sonra partililerle bir araya gelen Kacır, burada yaptığı konuşmada, Dicle Üniversitesi'nde Milli Teknoloji Atölyesi'nde gençlerle buluştuğunu ifade etti.

Kacır, Türkiye'nin dört bir yanından ve dünyanın farklı ülkelerinden TEKNOFEST yarışmalarına katılan gençlerin final heyecanına ortak olduklarını belirtti.

Kentte, sanayi ve teknoloji projelerinin açılışını yaparak yeni yatırımların temelini attıklarını anlatan Kacır, Diyarbakır ve Karacadağ Organize Sanayi bölgelerinde yaptıkları yatırımlara ilişkin bilgi verdi.

Türkiye Yüzyılı'nda Diyarbakır'ın yıldızının daha da parlayacağını dile getiren Kacır, şunları kaydetti:

"AK Parti iktidarları döneminde Diyarbakır'da sanayinin gelişmesi, üretimin büyümesi için muazzam işler başardık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şehrimize 3 yeni OSB kazandırdık. OSB'lerde çalışan sayısını 2 binden 28 bine yükselttik. KOSGEB eliyle Diyarbakır'da KOBİ'lerimize 6,4 milyar lira destek olduk. Yine sanayi sitelerimize 1,1 milyar lira finansman desteği sağlayarak 5 bin yeni istihdamın Diyarbakır'da önünü açtık. İktidarlarımız döneminde 177 milyar lira özel sektör yatırımını teşvik ettik. 141 binin üzerinde istihdamın teşviklerimizle önünü açtık."

-"Bu coğrafyanın ev sahibiyiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "en önemli projem", "en büyük hizmetimiz olacak" dediği Terörsüz Türkiye'yle birlikte işlerinin ve aşlarının büyüyeceğini vurgulayan Kacır, Diyarbakır'da ve tüm bölgede yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın daha da yükseleceğini ifade etti.

Kacır, Diyarbakır'ın bölgenin iktisadi kalkınma merkezi haline geleceğini belirterek, şunları söyledi:

"Bütün bu yatırımlar, aydınlık yarınların habercisi. Allah'ın izniyle şimdi bir dönem kapanıyor. Yepyeni ve çok daha aydınlık bir dönemi hep birlikte inşa ediyoruz. Türk, Kürt, Arap, bizler bu coğrafyanın ev sahibiyiz. Binlerce kilometre öteden gelerek bu coğrafyada hesap yapanlar değil, bizler bu coğrafyanın ev sahibiyiz. Hiç kimse unutmasın. Ev sahibinin üzerine kapıyı kapattığını zanneden kendisi dışarıda kalır. İşte şimdi bu coğrafyanın ev sahipleri kadim, ezeli ve ebedi kardeşleri olarak inşallah aydınlık yarınlarımızı hep birlikte inşa ediyoruz. Terörsüz Türkiye, 'terörsüz bir bölge', 'terörsüz Orta Doğu' demek. Terörsüz Türkiye Allah'ın izniyle Irak, Suriye ile bütün coğrafyamızın yeniden istikrara kavuştuğu ve inşallah bu coğrafyada üretimin ve ticaretin büyüdüğü bir dönem demek. Bizler 23 yılda bugünlerin hazırlıklarını yaptık. Bizler 23 yılda bu aydınlık geleceğin temellerini hep birlikte attık"

-"Yarınlara çok daha güçlü adımlarla ilerliyoruz"

Türkiye'nin kendi ihtiyaçlarını başkalarından talep eden bir ülke olmadığını, kendi öz evlatlarının alın teriyle, akıl teriyle karşılayabilen bir ülke haline geldiğini kaydeden Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Milli Teknoloji Hamlesi'yle bugün TEKNOFEST'te ziyaret ettiğimiz genç kardeşlerimizle bir kez daha gördük ki çok daha güçlü yarınlara adım adım ilerliyoruz. Türkiye, kendi ihtiyaçlarını başkalarından talep ederek değil, kendi öz evlatlarının alın teriyle, akıl teriyle karşılayabilen bir ülke haline geldi. Türkiye, Bayraktar'la, Anka'yla, Aksungur'la, Akıncı'yla, Hürkuş'la, Hürjet'le, Atak'la, Gökbey'le, KAAN'la, Kızılelma'yla imzasını gökyüzüne atan bir ülke haline geldi. Bir dahaki ziyaretimize kadar bugün müjdesini verdiğimiz projeleri birlikte tamamlama temennisiyle ve Diyarbakır'ın çocuklarına yeni bir bilim merkezini kazandırmak üzere, yolumuz açık geleceğimiz aydınlık olsun. 2028 şimdiye kadarkilerin de üzerinde bir zafere hep birlikte imza attığımız bir seçim olacak. İnşallah Cumhur İttifakı'mız, AK Parti'miz 2028 seçimlerinden büyük bir zaferle çıkacak."

Programa, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz ile partililer katıldı.

Kaynak: AA
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