Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Savunma Sanayisindeki Atılımları ve Yenilenebilir Enerji Üretimine Destek Verdi - Son Dakika
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Savunma Sanayisindeki Atılımları ve Yenilenebilir Enerji Üretimine Destek Verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye\'nin Savunma Sanayisindeki Atılımları ve Yenilenebilir Enerji Üretimine Destek Verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarıları ve yenilenebilir enerji üretimine verdiği destek hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, Türkiye'nin savunma sanayisinde yerlilik oranını yüzde 80'lere çıkardığını ve ihracatını 5,5 milyar dolara yükselttiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin yenilenebilir enerji teknolojilerinde üretim ve ihracat yetkinliklerini güçlendiren bir tesisin açılışında konuşan Bakan Kacır, ülkenin yeşil dönüşüm ve enerji bağımsızlığının önemine vurgu yaptı. Bakan Kacır, Türkiye'nin milli ve özgün savunma sanayi ürünlerinin dünya jeopolitik dengelerini değiştirdiğini ve stratejileri etkilediğini söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin güneş enerjisi alanında da önemli adımlar attığını ve Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü konumda olduğunu belirtti.

04.05.2024 15:32
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "22 yılda önemli atılımlar gerçekleştirdik. Yerlilik oranımızı yüzde 80'lere çıkardığımız, ihracatımızı 5,5 milyar dolara yükselttiğimiz savunma sanayimizde, 100 yıllık projeleri 22 yıla sığdırdık." dedi.

Bakan Kacır, Çerkezköy OSB'de faaliyet gösteren Rhofa Enerji Mühendislik Fabrikasının açılışında yaptığı konuşmada, ülkenin yenilenebilir enerji teknolojilerinde üretim ve ihracat yetkinliklerine güç katan bu tesisin Türkiye'ye ve enerji sektörüne hayırlı olmasını diledi.

Yeşil dönüşüm ve enerji bağımsızlığının öneminin her geçen gün arttığı kritik bir dönemden geçildiğini belirten Kacır, "Cumhurbaşkanı'mızın ısrarı, iddiası ve güçlü liderliğiyle, ekonomik ve siyasi bağımsızlığımızın teknolojik bağımsızlığımızdan geçtiği anlayışıyla kritik teknolojileri üreten ve geliştiren Türkiye'yi inşa ediyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimiz doğrultusunda, savunma sanayimizin başrolde olduğu bir dönüşüme tanıklık ediyoruz. Geçmişin acı tecrübeleri bize gösterdi ki ateş çemberi içerisinde güvenli bir liman olan Türkiye'nin bekası ancak ve ancak savunma sanayisinde milli ve özgün teknolojiler geliştirerek mümkündür." ifadelerini kullandı.

Kacır, Türkiye'nin yürütülen çalışmalarla her geçen yıl büyümeye devam ettiğini dile getirdi.

Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli çalışmalar yaptığını anlatan Bakan Kacır, "22 yılda önemli atılımlar gerçekleştirdik. Yerlilik oranımızı yüzde 80'lere çıkardığımız, ihracatımızı 5,5 milyar dolara yükselttiğimiz savunma sanayimizde, 100 yıllık projeleri 22 yıla sığdırdık. Tüm dünyanın dile getirdiği gibi artık Türkiye'nin milli ve özgün savunma sanayi ürünleri, dünyada jeopolitik dengeleri ve savaş paradigmalarını altüst etti, stratejileri değiştirdi. Mühendislerimizle, bilim insanlarımızla, teknisyenlerimizle, girişimcilerimizle Cumhuriyet'imizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı yapma adına, tam bağımsızlık anlayışıyla yürüyüşümüze devam ediyoruz." diye konuştu.

Bakan Kacır, milli teknoloji hamlesi vizyonu doğrultusunda kritik ve stratejik tüm sektörlerde kabiliyetleri güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti.

Yenilenebilir enerjinin teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanılmasını öncelikli hale getirdiğini aktaran Kacır, şunları kaydetti:

"İhracatının yüzde 40'tan fazlasını Avrupa Birliği'ne (AB) gerçekleştiren Türkiye için Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'na uyumlu bir yeşil dönüşüm altyapısını ivedilikle tesis etmek, sürdürülebilir kalkınma için bir tercihten öte zorunluluktur. Bu nedenle Türkiye Yüzyılı'nda müreffeh bir ülke inşa etmenin anahtarı olarak, başta yenilenebilir enerji kaynakları olmak üzere, alternatif enerji kaynaklarının kullanımını ülkemizde sağlamayı, bu alanlarda üretim ve teknoloji geliştirme kabiliyetlerimizi güçlendirmeyi görüyoruz."

Kule, kanat ve jeneratör üretiminde elde edilen kabiliyetlerin, Türkiye'yi Avrupa'da rüzgar türbini bileşen üretiminde ilk 5 ülkeden biri haline getirdiğini ifade eden Kacır, aynı zamanda rüzgar enerjisinde olduğu gibi geleceğin önemli bir enerji kaynağı olarak görülen güneş enerjisinde de girişimcileri ve sanayicileri desteklediklerini anlattı.

Güneş enerjisi alanında 300'den fazla Ar-Ge projesine yaklaşık 4 milyar lira destek sağladıklarını aktaran Kacır, "2002'den günümüze kadar TÜBİTAK'ın burs ve destek programları kapsamında güneş enerjisi alanında bin 500'den fazla proje ve binden fazla bilim insanına 2,6 milyar lira destek sunduk. Güneş paneli üretiminin tedarik zincirindeki tüm aşamalarında uzmanlaştık ve Avrupa lideri olduk." ifadelerini kullandı.

Kacır, açılışını yaptıkları tesisin 16 bin metrekare alanda yıllık 500 bin panel üretim kapasitesine sahip olduğunu belirterek tesisin Türkiye'nin güneş panellerinde mevcut üretim kabiliyetlerini bir adım öteye taşıyacağını vurguladı.

Türkiye'nin güneş paneli üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü konumda olduğunu aktaran Kacır, "Fakat hedefimiz ülkemizin üretim kabiliyetlerine her geçen gün yenisini ekleyerek daha üst sıralarda yer almak. Özellikle ifade etmek isterim ki Avrupa'da 2030 yılına dek oluşacak 400 gigavat saat elektrik üretim kapasitesine sahip güneş paneli talebini karşılayabilecek bölgedeki tek ülke Türkiye'dir. 2035 yılına dek, ülkemizde 53 gigavat kapasiteye çıkarmayı hedeflediğimiz güneş santrallerinde yerli üretim güneş panellerimizin kullanılmasını sağlayacağız." dedi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Rhofa Enerji Mühendislik Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hazreti Akdemir'de programda konuşma yaptı.

Açılışa, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül, Gökhan Diktaş ve AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş ve sanayiciler de katıldı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri açılışı yapılan fabrikayı gezdi.

Kaynak: AA

Mehmet Fatih Kacır, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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