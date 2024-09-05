Novi Pazar\'da Özgür Filistin için Resim Sergisi

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NOVİ Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'da bir araya gelen ressamlar, "Özgür Filistin'i" tuvallere yansıtıyor.

Novi Pazar'daki En Nisa Derneğinin İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı işbirliğinde düzenlendiği etkinlik kapsamında bir araya gelen 20 ressam, 3 gün boyunca İsrail'in saldırılarını devam ettirdiği Filistin'i resimlerle anlatacak.

Dernek Başkanı Azra Semsovic, AA muhabirine, etkinlik kapsamında resimlerin satışa sunulacağını ve elde edilen paranın İHH aracılığıyla Filistin'e gönderileceğini söyledi.

Ressamlardan Nevzeta Tahirovic de resimleri aracılığıyla Gazze'deki insanlara destek ve dayanışma mesajı gönderdiğini ifade ederek, "Temamız 'Özgür Filistin', o yüzden açık renkler kullanmayı tercih edeceğim." dedi.

Novi Pazar'daki kent parkında düzenlenen etkinlik 3 gün sürecek.