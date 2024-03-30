Sırbistan'ın Müslümanların çoğunlukta yaşadığı Sancak bölgesindeki siyasi ve dini liderler, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği çatısı altında görüştü.
Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy'un ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına, Boşnak Ulusal Azınlık Konseyi (BNV), Sancak Demokratik Eylem Partisi (SDA), Sancak Demokratik Partisi (SDP), Sırbistan Sosyal Demokrat Partisi (SDPS), Adalet ve Uzlaşma Partisi (SPP) ve Tutin İlk Sırada Hareketi liderleri ve üst düzey yöneticileri katıldı.
Programda, Sırbistan İslam Birliği Riyaseti ve Sırbistan İslam Birliği Meşihatı başkanları da ilk kez bir araya geldi.
Müslümanların başta Filistin olmak üzere dünyanın birçok yerinde maruz kaldığı sıkıntıların ele alındığı programda, birlik ve beraberliğe ilişkin mesajlar verildi.
Büyükelçi Aksoy, burada yaptığı açıklamada, "Büyükelçiliğimiz tarafından her yıl ramazan vesilesiyle verilmekte olan iftarda, Sancak'ın siyasi parti ve dini topluluk temsilcileri bir araya geldi. Bu yılki iftara Sırbistan İslam Birliği Riyaseti ve Sırbistan İslam Birliği Meşihatı başkanlarının ilk kez birlikte katılmış olmaları özel bir anlam taşıyor. Türkiye, Sancak'ın birlik ve bütünlüğüne yönelik çalışmalarına devam edecek." diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Sancak'ta Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği çatısı altında liderler bir araya geldi - Son Dakika
Elazığ merkezli 5 ilde 'Forex' yatırımı adı altında dolandırıcılık yapanlara yönelik yapılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Kovancılar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Forex dolandırıcılığı ile ilgili yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Yüksekova İlçe Nüfus Müdürlüğü, yarınki Mahalli İdareler Genel Seçimi dolayısıyla bugün ve yarın açık olacak. Kimlik belgesi olmayan seçmenlerin mağduriyet yaşamamaları için hafta sonu da hizmet sunulacak.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da yapılan yerel seçimlerin son saatlerinde seçim otobüsü üzerinden Manisalıları selamlayarak çalışmalarını tamamladı.
Düzce'de bir siyasi partinin aday tanıtımı için afiş eşliğinde uçuş yapan paramotor, arıza nedeniyle enerji nakil hattında asılı kaldı. Pilot kendi imkanlarıyla inerken yara almadı. İl Emniyet Müdürlüğü İHA Büro Amirliği olayla ilgili araştırma başlattı.
ABD'de kürtaj karşıtı doktorlar ve eylemcilerin, güvenlik kaygıları yüzünden kürtaj hapı mifepristona erişimi kısıtlayıp kısıtlayamayacağına karar verilecek. Kürtaj hapı ABD'de yasal olmasına rağmen, kürtaj karşıtı gruplar tarafından erişimin kısıtlanması için dava açıldı. Kararın Haziran sonunda alınması bekleniyor. Haberde ayrıca kürtajın dünya genelindeki yasal durumu ve mifepristonun kullanımıyla ilgili bilgiler de yer alıyor.
ABD'de kürtaj karşıtı doktorlar ve eylemcilerin, güvenlik kaygıları yüzünden kürtaj hapı mifepristona erişimi kısıtlayıp kısıtlayamayacağına karar verilecek. Kürtaj hapı ABD'de yasal olmasına rağmen, kürtaj karşıtı gruplar tarafından erişimin kısıtlanması için dava açıldı. Kararın Haziran sonunda alınması bekleniyor. Haberde ayrıca kürtajın dünya genelindeki yasal durumu ve mifepristonun kullanımıyla ilgili bilgiler de yer alıyor.
Küresel çip krizi ve ekonomik dengesizliklerin etkisiyle bilgisayar sektörü zor bir dönemden geçiyor. Bu durumda toplama bilgisayar almak isteyenler için RTX 4060 ve 13400F işlemcili Excalibur E750 ve E650 inceleme videosu hazırladık. Videoda, Excalibur E650 ve E750 modellerinin özellikleri ve performansı detaylı bir şekilde inceleniyor. Ayrıca, bu sistemlerin bileşenleri ve özellikleri de açıklanıyor. İhtiyaç duyanlar için videoda yer alan PC modelleri de satın alma bilgileriyle birlikte paylaşılıyor.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, partisinin mitinginde yaptığı konuşmada, İBB yönetiminin İstanbul'da eser üretmediğini ve vaatlerini yerine getirmediğini belirtti. Kurum, sandık gününün hesap günü olduğunu vurgulayarak, İstanbul'un geleceğine sahip çıkılması gerektiğini söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'nın hızlanması gerektiğini belirtti. Tekin, Kahramankazan ve Kızılcahamam ilçelerinde gerçekleştirilen sevgi yürüyüşüne katıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?