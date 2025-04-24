Sancaktepe Belediyesi, Depremzedelere Destek Oluyor

(İSTANBUL)- Sancaktepe Belediyesi, İstanbul'da merkez üssü Silivri olan 6,2 şiddetindeki depremin ardından evlerine giremeyen vatandaşlar için belediyeye ait kapalı-açık spor tesisleri ile mahalle evini kullanıma açtı. Süreci sahada yöneten Belediye Başkanı Alper Yeğin, "Depremden etkilenmiş ve desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza, Kaymakamlığımız ile birlikte koordineli şekilde yardımcı olduk" dedi.

Marmara Bölgesi genelinde hissedilen depremin ardından Sancaktepe Belediyesi, olası risklere karşı önceden hazırladığı acil durum planlarını devreye aldı. Deprem sonrası evlerine dönemeyen vatandaşlar için belediyeye ait tesisler ve spor salonları, güvenli, sıcak ve erişilebilir yaşam alanlarına dönüştürüldü. Belediye ekipleri tarafından sıcak çorba, çay, kek ve su ikramı yapılırken, çocuklu ailelere ve yaşlı vatandaşlara özel alanlar oluşturuldu. Tüm tesisler gece boyunca açık tutularak, halkın güvenle konaklamasına imkan sağlandı. Ayrıca afet durumunda vatandaşların toplanacağı toplanma alanları sosyal medya ve anons yoluyla vatandaşlara iletildi.

"Herhangi bir yıkım ya da hasar meydana gelmediği belirlenmiştir"

Belediye Başkanı Alper Yeğin yaptığı açıklamada, "Sancaktepe Kaymakamımız Sayın Naif Yavuz ile birlikte, İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem sonrasında ilçemizde gerekli önlemleri alarak vatandaşlarımıza geçmiş olsun ziyaretlerinde bulunduk. Yaptığımız saha incelemelerinde, Sancaktepe genelinde herhangi bir yıkım ya da hasar meydana gelmediği belirlenmiştir. Depremden etkilenmiş ve desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza, kaymakamlığımız ile birlikte koordineli şekilde yardımcı olduk. Böylesine bir afetin bir daha yaşanmaması dileği ile başta İstanbul olmak üzere, tüm Sancaktepeli komşularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" dedi.