Sancaktepe Belediyesi Yoğun Kar Yağışına Hazırlıklarını Tamamladı

Güncel

SANCAKTEPE Belediyesi, meteoroloji tahminlerine göre İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanmaya karşı hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. Buna göre ilçede hayatın aksamaması için ekipler, yolların açık tutulmasını ve ulaşımın kesintisiz sürmesini sağlamak amacıyla 7 gün 24 saat sahada olacak.

Sancaktepe Belediyesi, İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışından dolayı yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı teyakkuzda olduğunu bildirdi. Tüm bağlantı yollarının açık kalması ve ilçedeki hayatın sekteye uğramaması için greyder, damperli kamyon, kar küreme araçları, binek araçlar ve kepçelerden oluşan 85 araç ve 294 personel 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verecek.

SOKAK HAYVANLARI DA GÜVENDE OLACAK

Belediye ekipleri olumsuz hava koşullarında da sokak hayvanlarının yanında olacak. Sokak hayvanlarının beslenmesi, tıbbi müdahale ve bakım hizmetleri ilçe genelinde aralıksız olarak devam edecek. Kar yağışında belediyenin sağlık hizmetleri de sekteye uğramadan kesintisiz bir şekilde sürdürülürken gelen talepler ekipler tarafından karşılanacak. Ayrıca belirlenen noktalarda sıcak çorba ikramı da belediye ekiplerince yapılacak.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları konusunda Sancaktepe halkına çağrıda bulunan belediye yetkilileri, toplu taşıma kullanımının önemine dikkat çekti.

Vatandaşlar ayrıca olası acil durumlar için telefondan belediye ekiplerine taleplerini de iletebilecek.