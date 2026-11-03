Sancaktepe’de 30 aylık süreçte hayata geçirilen yatırımlar paylaşıldı

SANCAKTEPE Belediye Başkanı Alper Yeğin, göreve gelişinin ardından geçen 30 aylık süreçte hayata geçirilen yatırımları, Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde düzenlenen tanıtım programıyla kamuoyuna duyurdu.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in ev sahipliğinde gerçekleşen '30 Ayda Büyük Değişim' programında; eğitimden sağlığa, yeşil alanlardan otoparklara kadar 107 proje paylaşıldı.

'KARARLARI MASA BAŞINDA DEĞİL, HALKIMIZLA BİRLİKTE ALDIK'

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, her kararı halka danışarak aldıklarını söyledi. Yeğin, katılımcı ve halkçı bir belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerinin altını çizdi. Yeğin, "Hizmetlerimizi hayata geçirirken en büyük kılavuzumuz halkımızın ihtiyaç ve talepleri oldu. Her mahallede düzenlediğimiz toplantılarla vatandaşımızı dinledik; bugün Sancaktepe bu katılımcı anlayış sayesinde Türkiye'nin en çok projeyi hayata geçiren belediyesi konumundadır" dedi.

'SANCAKTEPE'DE YÜZLERCE PROJE HAYATA GEÇİRİLDİ'

Seçim döneminde verilen sözlerin tek tek yerine getirildiğini aktaran Yeğin, "Eğitim ve kreşlerde Türkiye lideri Sancaktepe, Türkiye'de en fazla kreşin bulunduğu ilçe unvanını aldı. Belediye ve büyükşehir iş birliğiyle toplam 28 kreş minik yavrulara hizmet veriyor. Görevdeki 2,5 yıllık sürede, geçmişteki 32 yılda yapılan yeşil alan miktarına denk gelecek şekilde 250 bin metrekare yeşil alan kazandırıldı. Abdurrahman Gazi, Sarıgazi, Paşaköy ve Fatih koru parkları halkın nefes aldığı gözde noktalar oldu. Türkiye'de en fazla aile sağlığı merkezini yapan belediye olan Sancaktepe, 7 adet aile sağlığı merkezini tamamlayarak İl Sağlık Müdürlüğüne teslim etti. Ayrıca Türkiye'de bir ilk olan sünnet kliniği ile vatandaşlara özel hastane konforunda hizmet sunuluyor" dedi.

Yeğin, "İstanbul genelinde 35 açık otopark yapılarak bu alanda çığır açıldı. Yaklaşık altı bin beş yüz araçlık kapasite, komşuların hizmetine sunulurken bu alanların büyük kısmı ücretsiz olarak açıldı. Devralındığında sadece 4 olan sosyal tesis sayısı 14'e çıkarıldı. Mahalleye kazandırılan çok amaçlı mahalle evleri; düğün, taziye, nikah ve sünnet gibi pek çok organizasyona ev sahipliği yapıyor. Hilal Mahallesi'ndeki caminin ardından Fatih Mahallesi'nde de yeni cami ve cemevi inşaatları hızla sürüyor" diye konuştu.

Tamamlanan 107 projenin detaylarının kapsamlı bir sinevizyon gösterisiyle aktarıldığı program, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.