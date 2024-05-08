Sancaktepe\'de 9 Kilogram Uyuşturucuyla Yakalanan Şüphelilerden 1\'i Tutuklandı

Güncel

Sancaktepe'de 9 kilo 900 gram uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik 5 Mayıs'ta Sancaktepe'de çalışma başlatıldı.

Meclis Mahallesi'nde "dur" ihtarına uymayan bir araçtaki şüpheliler, kovalamaca sonucu Ümraniye'de yakalandı.

Araçta bulunan şüpheliler R.K, N.H. ve C.H'nin üst aramasında, 1 kilo 5 gram uyuşturucu madde, 7 bin 710 lira, başka araçlara ait iki anahtar ele geçirildi.

Ekipler, anahtarların kullanıldığı araçlarda ise 8 kilo 885 gram uyuşturucu madde, 1 milyon 191 bin 545 lira, 200 avro ve 20 dolar buldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.H. çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan tutuklandı. Serbest bırakılan diğer şüphelilerden R.K. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.