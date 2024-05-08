Sancaktepe'de 9 Kilogram Uyuşturucuyla Yakalanan Şüphelilerden 1'i Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sancaktepe'de 9 Kilogram Uyuşturucuyla Yakalanan Şüphelilerden 1'i Tutuklandı

Sancaktepe\'de 9 Kilogram Uyuşturucuyla Yakalanan Şüphelilerden 1\'i Tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Sancaktepe'de gerçekleştirilen operasyonda 9 kilo 900 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

08.05.2024 11:37  Güncelleme: 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sancaktepe'de 9 kilo 900 gram uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik 5 Mayıs'ta Sancaktepe'de çalışma başlatıldı.

Meclis Mahallesi'nde "dur" ihtarına uymayan bir araçtaki şüpheliler, kovalamaca sonucu Ümraniye'de yakalandı.

Araçta bulunan şüpheliler R.K, N.H. ve C.H'nin üst aramasında, 1 kilo 5 gram uyuşturucu madde, 7 bin 710 lira, başka araçlara ait iki anahtar ele geçirildi.

Ekipler, anahtarların kullanıldığı araçlarda ise 8 kilo 885 gram uyuşturucu madde, 1 milyon 191 bin 545 lira, 200 avro ve 20 dolar buldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.H. çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan tutuklandı. Serbest bırakılan diğer şüphelilerden R.K. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Sancaktepe, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sancaktepe'de 9 Kilogram Uyuşturucuyla Yakalanan Şüphelilerden 1'i Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:45 Kaş’ta köpek yüzünden çıkan tartışmada komşu aracıyla sürüklendi Kaş'ta köpek yüzünden çıkan tartışmada komşu aracıyla sürüklendi
11:04 İlk kez kürsüye çıkan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Anayasa tartışmalarına kapıyı kapattı İlk kez kürsüye çıkan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Anayasa tartışmalarına kapıyı kapattı
10:56 Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti Yarın ilk derse girmeyecekler Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti! Yarın ilk derse girmeyecekler
10:40 İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı
09:48 İstanbul’da faciadan dönüldü İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı İstanbul'da faciadan dönüldü! İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı
11:55 Akbank müşterileri ayaklandı “Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi“ iddiası Akbank müşterileri ayaklandı! "Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi" iddiası
11:50 Hayvanat bahçesinde ’panda’ olarak sergilenen hayvanlar boyanmış köpek çıktı Hayvanat bahçesinde 'panda' olarak sergilenen hayvanlar boyanmış köpek çıktı
11:42 Mark Ruffalo, Gazze’deki çocuklar için yardım çağrısında bulundu Mark Ruffalo, Gazze'deki çocuklar için yardım çağrısında bulundu
11:30 “Aşk acısı çekiyorum içim yanıyor“ diyerek itfaiyeye ihbarda bulundu "Aşk acısı çekiyorum içim yanıyor" diyerek itfaiyeye ihbarda bulundu
11:22 Ümit Zileli ve Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında eğlenceli anılarını paylaştı Ümit Zileli ve Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında eğlenceli anılarını paylaştı
11:09 Ankara’da kadınlara özel pavyon videosu sosyal medyada büyük ilgili gördü Ankara'da kadınlara özel pavyon videosu sosyal medyada büyük ilgili gördü
11:02 Sezonu kapattı Galatasaray maçı öncesi Sofiane Feghouli’ye 5 maç ceza Sezonu kapattı! Galatasaray maçı öncesi Sofiane Feghouli'ye 5 maç ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 12:15:59. #1.12#
SON DAKİKA: Sancaktepe'de 9 Kilogram Uyuşturucuyla Yakalanan Şüphelilerden 1'i Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement