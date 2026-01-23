Sancaktepe'de Profesyonel Fotoğrafçılar Sektörel Deneyimlerini Paylaştı - Son Dakika
Sancaktepe'de Profesyonel Fotoğrafçılar Sektörel Deneyimlerini Paylaştı

23.01.2026 10:18  Güncelleme: 11:28
Sancaktepe Belediyesi Fotoğraf Akademisi'nin düzenlediği panelde, profesyonel fotoğrafçılar sektör deneyimlerini paylaşarak katılımcılara unutulmaz anılar yaşattı. Eğitimde, temel fotoğrafçılık teknikleri ve mobil fotoğrafçılık konularında bilgi verildi.

(İSTANBUL)- Sancaktepe Belediyesi Fotoğraf Akademisi tarafından düzenlenen 'Gerçek Hikayeler ve Gerçek Deneyimler Paneli'nde profesyonel fotoğrafçılar, sektörel deneyimlerini paylaştı.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi, fotoğraf sanatına ilişkin bir panele ve kapsamlı bir eğitime ev sahipliği yaptı. Sancaktepe Belediyesi Fotoğraf akademisi eğitmeni Ekrem Kalkan moderatörlüğünde düzenlenen "Gerçek Hikayeler ve Gerçek Deneyimler Paneli", fotoğrafın farklı disiplinlerinden bir çok ismi araya getirdi. Muhammed Karagöl, Müyesser Demir Demir, Nisanur Aydın, Rabia Canalp, Rümeysa Yardım, Ümit Çiçek ve Zeynep Damla Ay; mücevherden drone fotoğrafçılığına, moda çekimlerinden özel gün fotoğrafçılığına kadar geniş bir yelpazede mesleki serüvenlerini anlattı.

Panelde, teknik aksaklıklarla başa çıkma yöntemlerinden müşteri ilişkilerine kadar pek çok kritik konu ele alınırken; konuşmacıların paylaştığı "unutulmaz mesleki anılar" dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Programda, yeni başlayanlar için emeğin ve sürekliliğin önemine vurgu yapıldı.

Teknik eğitim

Panelin ardından 32 katılımcının yer aldığı teknik eğitim bölümüne geçildi. Ekrem Kalkan; pozlama üçgeni (diyafram, enstantane, ISO), ışık kullanımı ve kompozisyon gibi temel taşları örnek fotoğraflar üzerinden aktardı. Güncel bir ihtiyaç olan mobil fotoğrafçılık konusuna da değinilen eğitimde, katılımcılara cep telefonlarıyla profesyonel sonuçlar almanın püf noktaları uygulamalı olarak gösterildi.

Kaynak: ANKA

