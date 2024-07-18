Sancaktepe'de Kuyumcu Soygunu: 11 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Sancaktepe'de Kuyumcu Soygunu: 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

Sancaktepe'de bir kişinin silahla yaralandığı kuyumcu soygununa ilişkin 11 şüpheli, olaydan bir gün sonra Kocaeli'nde gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, soygunun gerçekleştiği kuyumcunun güvenlik kameralarını inceleyerek 5 şüphelinin lüks araçla olay yerine geldiğini tespit etti. Soygunun ardından kaçan şüphelilerin kullandığı otomobil Kocaeli'de terk edilmiş halde bulundu. Polis ekipleri, otomobilde bulunan 5 şüpheliyi gözaltına alırken, Kocaeli'deki bir bağ evinde yapılan operasyonda da 6 şüpheli daha yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

18.07.2024 13:59
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Sancaktepe'de, bir kişinin silahla yaralandığı kuyumcu soygununa ilişkin 11 şüpheli, olaydan bir gün sonra Kocaeli'nde gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 13 Temmuz sabahı, Sarıgazi'de bir kuyumcuya gelen kar maskeli şüphelilerce silahlı soygun yapılmasına ilişkin çalışmalar kapsamında iş yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi.

Ekipler, 5 şüphelinin lüks araçla olay yerine geldiğini, 2'sinin araçta kaldığını ve 3'ünün ellerinde silahlarla kuyumcudaki yaklaşık 3 kilo altını gasbederek, kaçtıklarını belirledi.

Yaklaşık 300 kilometrelik alanda kamera takibi yapan ekipler, soygunda kullanılan ve sahte pasaportla kiralandığı belirlenen otomobili Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki ormanlıkta terk edilmiş halde buldu.

Polis ekipleri, olaydan bir gün sonra Gebze'de bankamatikten para çekmek için yol kenarında durakladıkları anda otomobilde bulunan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Çalışmaların devamında Kocaeli'nde bir bağ evine yapılan operasyonda olayla bağlantılı olduğu belirlenen 6 şüpheli daha gözaltına alındı. Adresteki aramada 2 uzun namlulu silah ele geçirildi.

Polisteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin Kocaeli'nde bankamatikten para çekmek için otomobille durakladıkları anda polis ekiplerince yakalanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde polis ekiplerinin, duran aracın arkasından gelip şüphelileri otomobilden indirip gözaltına alınması da bulunuyor.

Olay

Sarıgazi Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki kuyumcuya araçla gelen şüpheliler, silah tehdidiyle iş yeri sahibi Nurettin Mengihan ve oğlundan tezgahtaki altınları istemiş, kuyumcudan bir miktar ziynet eşyasını alan şüpheliler, kendilerini durdurmaya çalışan Mengihan'a silahla ateş ederek kaçmıştı.

Ayağından yaralanan Mengihan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Yaklaşık 1,5 dakika süren silahlı soygun anı ise güvenlik kameralarınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sancaktepe'de Kuyumcu Soygunu: 11 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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