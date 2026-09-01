Sancaktepe'de Tekel Bayisine Silahlı Saldırıda Ölen ve Yaralanan Olmadı, 2 Motosikletli Şüpheli Aranıyor - Son Dakika
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Sancaktepe'de Tekel Bayisine Silahlı Saldırıda Ölen ve Yaralanan Olmadı, 2 Motosikletli Şüpheli Aranıyor

Sancaktepe\'de Tekel Bayisine Silahlı Saldırıda Ölen ve Yaralanan Olmadı, 2 Motosikletli Şüpheli Aranıyor
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Sancaktepe Atatürk Mahallesi Uysal Caddesi'nde bir tekel bayisine motosikletle gelen 2 kişi silahla ateş açtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

SANCAKTEPE'de bir tekel bayine kimliği belirsiz motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Uysal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle bir tekel bayinin önüne gelen kimliği belirsiz 2 kişi bayiye silahla ateş etmeye başladı. Şüpheliler saldırının ardından kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis caddeyi trafiğe kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri etrafta çok sayıda boş kovan buldu. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sancaktepe'de Tekel Bayisine Silahlı Saldırıda Ölen ve Yaralanan Olmadı, 2 Motosikletli Şüpheli Aranıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sancaktepe'de Tekel Bayisine Silahlı Saldırıda Ölen ve Yaralanan Olmadı, 2 Motosikletli Şüpheli Aranıyor - Son Dakika
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