Sancaktepe'de Trafik Kavgası

İstanbul Sancaktepe'de otomobil ile motosiklet sürücüsünün trafikte kavga ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Meclis Mahallesi Manyas Sokak'ta, otomobil sürücüsü ile motosikletli kurye arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Sürücüler arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, taraflar birbirini darbetti.

Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

Öte yandan sürücülerin kavga ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.